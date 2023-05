Bon plan Free Mobile : trois forfaits illimités à partir de 6,99€ par mois

La Série Free du moment : 110 Go à 12,99 € par mois

Le forfait le plus populaire actuellement chez Free Mobile est la Série Free, disponible à 12,99€ par mois. Ce forfait Free sans engagement de durée contient une généreuse enveloppe Web de 110Go ainsi que les appels et SMS illimités en France. Ces options de communications sont aussi valables depuis les DOM et Europe. Vous profiterez par ailleurs depuis ces mêmes destinations de 18 Go d'internet. Cependant, il est important de noter que cette offre est valable uniquement pendant un an. Au bout de ces 12 mois, vous serez automatiquement basculé vers le forfait Free 5G, au prix de 19,99€ par mois. Notons que cette offre est sans engagement de durée ce qui vous laisse la liberté de résilier votre contrat à tout moment sans aucuns frais.

Le forfait Free 210 Go à 19,99 € par mois

Si vous êtes un gros consommateur de données, le forfait Free Mobile 210 Go à 19,99€ par mois est fait pour vous ! Cette offre XXL est disponible sans condition de durée et vous permet également de profiter de 25 Go de données en 4G dans plus de 70 destinations, dont l'Europe, la Suisse, l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, et bien d'autres.

Lors de vos déplacements à l'étranger, vous pourrez bénéficier d'appels, de SMS et de MMS illimités depuis l'Europe, les DOM et le Canada. En France, vous pourrez passer des appels en illimité vers les mobiles et les lignes fixes de la France métropolitaine, des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM, ainsi que vers les lignes fixes de 100 destinations. De plus, les SMS et les MMS sont illimités en métropole, et vous pouvez envoyer des SMS vers les DOM.

Le forfait illimité 1Go de Free à 6,99€ par mois

Pour ceux qui n'ont pas besoin d'une grosse enveloppe Web, Free propose un mini forfait illimité à 6,99€ par mois. Cette option est en réalité le forfait Free à 2€, auquel vous pouvez ajouter une option Booster comprenant 1 Go de données et des appels illimités en France métropolitaine.

Pour rentrer dans les détails, ce forfait mobile comprend les avantages suivants :