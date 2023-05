4 forfaits illimités B&You dès 4,99 € avec Bouygues Telecom !

Une série spéciale 40 Go pour un forfait illimité

En ce moment, Bouygues Telecom propose sa série spéciale B&You à 40 Go pour 9,99 €, une offre au rapport qualité prix très bon qui vous offre des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Avec lui, vous disposez de 40 Go d’Internet pour la métropole, mais aussi de 14 Go pour vos déplacements en Europe et dans les départements d’outre mer ! Une super disponible sur le réseau de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs en France.

5Go à moins de 5 € avec ce forfait pas cher

Si 40 Go est déjà trop pour vous en termes de volume de données mobile, pourquoi ne pas tester le forfait sans engagement de Bouygues Telecom offrant 5 Go pour 4,99 € ? Il s’agit d’un forfait pas cher très adapté si vous avez surtout besoin de communiquer, ou par exemple si vous souhaitez trouver un forfait pour vos enfants. Avec lui, vous pouvez utiliser vos 5Go en France, que ce soit en métropole et dans les DOM, mais aussi en Europe. Et en plus, vos appels, SMS et MMS sont illimités en zone métropolitaine.

La 5G avec ce forfait sans engagement à 130 Go !

Si vous souhaitez pousser votre smartphone compatible avec la 5G à son paroxysme, pas de soucis, B&You à ce qu’il vous faut avec son super forfait 5G à 15,99 € qui combine un fort volume de data, 130 Go, au réseau de cinquième génération de Bouygues Telecom. Un super combo qui permet de profiter de plus de rapidité pour votre téléphone mobile. Et en plus, vous avez également 30 Go utilisable en Europe et dans les DOM et vos appels, SMS et MMS sont illimités !

Un forfait mobile 200 Go pour un max de data

Pour encore plus d'enveloppe web, il vous est possible de souscrire au forfait 200 Go pour 17,99 € par mois, une super offre qui vous donne accès à 200 Go en métropole et 25 Go en Europe et dans les DOM. Avec lui vos appels, SMS et MMS sont également illimités ! Et le tout est bien sûr, le tout est sur le super réseau de Bouygues Telecom.