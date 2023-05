Ils sont là ! Deux forfaits mobiles écoresponsables qui vous aideront à agir pour l’environnement sont chez Source Mobile et Prixtel

Source Mobile, un forfait pas cher qui fait du bien à l’environnement

Découvrez le forfait pas cher de Source Mobile pour seulement 10 € chaque mois qui vous offre une enveloppe web de 40 Go idéal pour ceux qui ont un besoin modéré de gigas. Cette formule rechargeable vous rend flexible en plus de cela puisque pour seulement 2 € supplémentaires, vous pouvez recharger de 5 Go votre forfait à tout moment. Grâce au réseau 4G et 4G+ de Bouygues Telecom, cette offre garantit une excellente couverture réseau dans toute la France puisque le réseau de Bouygues est omniprésent dans l’hexagone.

Avec ce forfait sans engagement de Source Mobile, vous profitez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis les zones Europe et DROM vers la France et ces zones. De plus, le forfait unique de Source Mobile est bloqué lorsque vous atteignez la limite de 40 Go, afin d'éviter tout frais supplémentaire ! Et ce n’est pas tout car cette formule permet de conserver votre numéro de téléphone ainsi que de gérer facilement votre forfait via une application dédiée. Cette application Source Mobile permet de suivre votre consommation de données, de gérer vos options et bénéficier de conseils écologiques.

Concrètement, comment fonctionne ce forfait pour agir sur l’environnement ?

Chaque mois, les gigas non utilisés de votre forfait se transforment en gouttes, qui peuvent être utilisées à tout moment depuis l’application, que nous mentionnons plus haut, pour soutenir les projets de votre choix. Grâce au partenariat de Source Mobile avec Lilo, un moteur de recherche français et solidaire, près de 5 000 000 € ont déjà été reversés à de nombreuses initiatives ! Grâce à ces dons, Source Mobile a financé 50 fauteuils-lits pour les familles à l'Hôpital Necker ; soigné 960 chiens et chats en collaboration avec la SPA, préservé 56 hectares de forêts grâce à l'association Kalaweit ; formé 45 000 personnes en partenariat avec Emmabuntüs pour favoriser l'accès à l'informatique ; et soutenu Mécénat Chirurgie Cardiaque en sauvant 4 enfants atteints de malformations cardiaques. Et, on peut encore mentionné que Source Mobile a permis d’offrir 350 soins de bien-être à des patients du CHU de Lille, améliorant ainsi leur confort et leur qualité de vie pendant leur séjour à l'hôpital.

Alors, avec Source Mobile, peut-être que vous pourrez faire la différence !

Profiter de l'offre !

Avec l’Oxygène de Prixtel, agissez pour la planète

Un autre acteur écologique dans le monde des forfaits mobile est Prixtel. Avec son forfait forfait Oxygène sans engagement, vous accédez au réseau 4G de SFR, un réseau réputé pour sa grande stabilité couvrant la quasi-totalité du territoire français. Avec lui, profitez de votre smartphone à plein régime et de votre forfait mobile en faisant du bien à votre environnement. L’Oxygène vous offre de 30 à 70 Go à utiliser en métropole, et 15 Go en UE et dans les DOM, mais aussi des appels, SMS et MMS illimités ! Son tarif évolue en fonction de la quantité de gigas que vous consommez entre 0 et 30 Go, vous payez uniquement 6,99 € ; entre 30 Go et 50 Go, uniquement 8,99 € et entre 50 et 70 Go 10,99 € !

Mais, bien sûr, un autre avantage majeur de ce forfait Prixtel est son engagement en faveur de la neutralité carbone. Pour cela, l'opérateur développe de nombreux projets d'absorption et de réduction des émissions de CO2 pour compenser toutes les émissions liées à son activité. Pour donner une idée des réalisations de l'entreprise, premièrement Prixtel a décidé d'héberger ses serveurs en France, mais aussi, l’entreprise encourage le télétravail pour ses employés. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont participé à de nombreux projets écologiques au cours des trois dernières années.

Comment Prixtel rends son forfait neutre en Co2 ?

En 2020, l'opérateur a contribué à la plantation de 9 000 arbres dans le Loir-et-Cher, ce qui permettra de capter 1 000 tonnes de CO2 d'ici 2025. En 2021, Prixtel a également soutenu la modernisation de trois exploitations agricoles en Isère, en implantant des prairies temporaires et des légumineuses, en rénovant les logements des animaux pour améliorer la production, en améliorant les pratiques d'épandage des déjections et en réduisant l'utilisation d'engrais minéraux, ainsi qu'en réduisant la consommation d'énergie globale de ces exploitations. En 2022, Prixtel a participé à la plantation d'une nouvelle forêt de 35 000 arbres dans la région Centre-Val-de-Loire.

Choisir le forfait Oxygène de Prixtel, c'est donc faire le choix d'un forfait ultra performant sur le réseau 4G de SFR, mais surtout, c’est faire le choix l'opérateur dans ses actions en faveur de l'environnement.