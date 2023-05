Fuite accidentelle du prix du Zenfone 10 d’Asus sur son site officiel

Après son smartphone dédié au jeux vidéo ROG Phone 7, Asus doit prochainement officialiser son mobile haut de gamme, le Zenfone 10. On ne connait pas encore la date exacte. Plusieurs caractéristiques ont été déjà révélées par des personnes bien renseignées. Son processeur a été confirmé suite au passage de l’appareil au sein de l’application de mesure de performances Geekbench.

Le prix de l’appareil dans les conditions générales d’un jeu concours

Maintenant, bien avant sa présentation et donc la mise en ligne d’une page qui pourrait lui être dédié, le prix du Zenfone 10 a été vu sur le site officiel de la marque, divulgué de manière accidentelle. Plus précisément, il a été aperçu dans les pages des conditions générales du concours organisé par la société pour tenter de gagner... un Zenfone 10 par tirage au sort. La page mentionne la valeur au détail approximative de l’appareil qui est de 749 dollars.

Actuellement, l’Asus Zenfone 9 est proposé à 729 € en version 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage.

Rappelons que le Zenfone 10 est attendu avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il serait équipé d’un écran AMOLED De 6,3 pouces à 120 Hz avec un capteur d’appareil photo principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement. Il profiterait d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. L’appareil serait étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Reste à voir si ces rumeurs sont exactes en attendant la date de présentation officielle.