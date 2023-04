Asus prépare le Zenfone 10 qui sera animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, c’est confirmé

Alors que la marque vient de lancer la nouvelle version de son smartphone gaming avec les ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate, elle prépare également un successeur au Zenfone 9 avec le Zenfone 10. Ce dernier sera bien animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme le laissait entendre les rumeurs à son sujet et dont voici tous les détails.

Les nouveaux smartphones Asus ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate vient d’être présenté par la marque pour les joueurs qui ne souhaitent faire aucun compromis entre performances, ergonomie et qualité d’affichage pour des jeux les plus immersifs possibles, sur mobile. Mais la société propose également un smartphone, plus classique, de la série des Zenfone. Actuellement, le Zenfone 9 est une très belle proposition offrant un modèle parmi les plus compacts du marché avec un excellent écran, une large connectivité et des performances de haut vol. Il sera prochainement remplacé par le Zenfone 10. Si la date de présentation officielle de ce nouveau mobile n’est pas encore connue, les premiers détails qui le concernent commencent à se faire connaître. Ainsi, plusieurs rumeurs faisaient état de la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur. C’est maintenant confirmé puisque le mobile vient de passer sous l’outil de mesure de performances Geekbench.

Un Snapdragon 8 Gen 2 à bord avec 16 Go de mémoire vive

En se testant avec Geekbench, le mobile publie obligatoirement les résultats dans une base de données accessibles à tous. Cela permet notamment de détecter de nouveaux mobiles mais également d’en apprendre plus sur certains points de leurs fiches techniques respectives. Ainsi, les résultats ont parlé et le Zenfone 10 qui a été testé embarquera bien le dernier chipset haut de gamme de la société américaine. On peut voir sur la fiche publiée que le mobile sera équipé de 16 Go de mémoire vive. Il est possible qu’une autre configuration, avec une capacité moindre en RAM, soit également commercialisée proposant ainsi différents prix pour toucher un public plus large.



Asus Zenfone 9

Les autres rumeurs à propos du Zenfone 10

Concernant les autres caractéristiques techniques du futur modèle haut de gamme d’Asus, il se murmure qu’il pourrait disposer d’un écran AMOLED de 6,3 pouces, contre 5,9 pouces actuellement, ce qui signifierait qu’il serait moins compact que le Zenfone 9. Il pourrait profiter d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il se dit également que l’appareil serait équipé d’un capteur photo principal de 200 mégapixels à l’arrière avec une stabilisation optique permettant de limiter les bougés. Il pourrait aussi être certifié IP68, ce qui le rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière. Enfin, notez que certaines personnes pensent savoir que la marque pourrait attendre la fin de l’année pour présenter son prochain mobile haut de gamme, plus tard que les précédents donc, mais les choses peuvent aussi évoluer. D’autant que si le mobile commence à apparaitre sur les listes de résultats d’applications de mesure de performances, cela signifie que le mobile est bien avancé pouvant indiquer un lancement après l’été, comme le Zenfone 9.