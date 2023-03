Asus Zenfone 10, toutes les caractéristiques et la date de lancement dévoilées

La marque Asus doit renouveler son smartphone haut de gamme compact Zenfone 9 avec le nouveau Zenfone 10. Les caractéristiques techniques complètes et sa date de lancement ont fait l’objet d’une fuite et en voici tous les détails.

Fin juillet 2022, Asus annonçait le lancement de son smartphone haut de gamme, le Zenfone 9. Fort d’une fiche technique particulièrement poussée, le Zenfone 9 est un modèle compact. Il semble que son successeur choisisse une voie légèrement différente. En effet, selon les dernières rumeurs, le Zenfone 10 qui viendra lui succéder aurait un écran plus grand, de 6,3 pouces contre 5,9 pouces pour le Zenfone 9. Automatiquement, si c’est bien la taille de l’écran, cela signifie que les dimensions de l’appareil ont aussi augmenté et que le mobile n’est plus aussi compact que cela. Il utiliserait une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum.



Asus Zenfone 9

Le smartphone Asus Zenfone 10 serait animé par le processeur le plus véloce du moment pour les mobiles sous Android, le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive pour des performances parmi les plus élevées du plateau. Il y aurait une version avec 256 Go de mémoire de stockage et une autre embarquant une capacité de 512 Go. Le téléphone disposerait d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant supporter une charge à 67 watts. L’appareil intègrerait un système de dissipation de la chaleur pour limiter les surchauffes lors de la charge et lorsque le processeur exprime tout son potentiel.

Toujours d’après les dernières rumeurs, le Zenfone 10 d’Asus serait équipé d’un capteur d’appareil photo principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement contre un module de 50 mégapixels sur le Zenfone 9. Il y a certainement au moins un autre capteur mais nous n’avons pas plus de détails à ce sujet, ni sur le capteur à selfie installé en position frontale. L’appareil serait certifié totalement étanche, IP68 contre les infiltrations d’eau et contre la poussière. Il serait animé par le système Android 13.

Le smartphone Asus Zenfone 10 porterait le numéro de modèle AI2302 et pourrait être lancé au cours du quatrième trimestre 2023, à l’échelle mondiale.