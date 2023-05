Nouveauté Free : un forfait mobile illimité  5 Go à seulement 4,99 € !

Un forfait illimité 5Go pour seulement 4,99 € chez Free

Free Mobile vient de sortir la toute nouvelle version de son forfait pas cher à 2 € auquel vous pouvez ajouter un booster. Dans sa version de base, le forfait sans engagement proposé par Free est une formule qui offre 50 Mo d’Internet en 4G et 4G+ ainsi que 2 heures d’appels et des SMS et MMS illimités. Il s’agit donc d’un forfait parfait pour les personnes qui n’ont pas un usage intensif de leur téléphone, ou pour vos enfants par exemple. En plus, pour les abonnés à une Freebox, le forfait est même gratuit ! Et avec lui, vous disposez également de 50 Mo et 2 d’appels quand vous êtes en Europe et dans les départements et régions d’Outre-Mer vers la France, ainsi que des SMS et MMS illimités vers celle-ci.

Une option booster qui vient de changer !

La nouveauté, c’est l’option booster qui auparavant transformait votre forfait 2 h d'appels et 50 Mo en un forfait 1 Go avec des appels illimités… Maintenant cette option booster transforme la formule de base en un forfait 5Go avec des appels illimités pour seulement 2,99 € de plus ! Votre forfait mobile devient donc une offre à 4,99 €, un tout petit prix pour une offre très dense. Une nouvelle offre incroyable qui booste complètement vos économies et votre forfait. Pour les abonnés Freebox, votre forfait 5 Go illimité n’est donc qu’à 2,99 € par mois… Un rapport qualité prix absolument imbattable, surtout pour profiter du très bon réseau de Free. Free possède un réseau ultra performant qui couvre presque entièrement le pays, de quoi ne jamais manquer vos appels et messages ! Et en plus, ce forfait est sans engagement, vous pouvez le résilier à tout moment.

