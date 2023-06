Samsung Galaxy A54 : 2 mois après sa sortie, cet excellent rapport qualité-prix bénéficie de plus de 120€ de réduction sur Amazon !

Le Samsung Galaxy A54 est sorti il y a 2 mois au prix de 499€ mais Amazon le propose déjà pour moins de 375€ ! C'est pourtant un excellent smartphone milieu de gamme et un très bon rapport qualité-prix. Si vous recherchez le compromis entre performance et prix, alors foncez sur cette offre !

Le Samsung Galaxy A54, sorti en Mars 2023 est un smartphone milieu de gamme performant de Samsung. Le Galaxy A54 profite de très bonnes performances dans un design simple et élégant pour un prix assez compétitif. Il possède de bonnes compétences dans chaque domaine : un très bel écran AMOLED 120hz, une puce puissante, un très bonne équipement photo et une grosse batterie 5000 mAh. Sorti à un prix compétitif de 499€, Amazon décide déjà de casser le prix de ce très bon smartphone et le passe à moins de 375€ aujourd'hui ! Une réduction aussi importante pour un smarpthone venant tout juste de sortir, c'est une opportunité à saisir immédiatement !

Fiche technique Samsung Galaxy A54 : Polyvalent et élégant

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage : 128Go,256Go, extensible via microSD

: 128Go,256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Il a tout ce qu'il faut, puissance, fluidité, qualité d'écran, autonomie, qualité photo... Le Samsung Galaxy A54 est un smarpthone très complet qui saura satisfaire tout le monde. De plus, étant sorti très récemment, vous avez la garantie d'avoir un smartphone qui sera mis à jour durant une longue période, le A54 est un excellent investissment.

Promo Samsung Galaxy A54 : Amazon vous fait économiser plus de 120€

Alors qu'il vient de sortir, le Samsung Galaxy A54 est à seulement 374,98€ chez Amazon contre 499€, il y a 2 mois. Une telle promotion pour un smartphone aussi performant et récent, ça ne se refuse pas ! Alors foncez sur cette très bonne offre pour vous emparer du Galaxy A54 au prix le plus bas depuis sa sortie !