Nouvelle série realme 11 Pro, tous les détails sur des mobiles attendus

Le 10 mai dernier, la marque realme présentait sa nouvelle gamme de smartphone, la série realme 11 Pro. Celle-ci compte deux modèles avec des configurations techniques différentes s’adressant ainsi à un large public. Il y a le realme 11 Pro et le realme 11 Pro+. Ils ont été repérés dans les listes de certaines organismes de certification.

Les deux smartphones sont équipés d’un écran AMOLED de 6,7 pouces en diagonale affichant une définition Full HD+ soit 1080x2400 pixels. Il bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permettant ainsi d’obtenir des défilements fluides lors de la consultation de longues pages de sites Internet ou des murs des réseaux sociaux, par exemple mais également de prendre l’avantage dans les jeux vidéo. Ils sont animés par le chipset MediaTek Dimensity 7050.

Les realme 11 Pro pourraient être proposés avec différentes capacités en mémoire vive ainsi qu’en espace de stockage avec un minimum de 8 Go pour la première et de 128 Go pour la deuxième. Les deux mobiles sont animés par Android 14 avec une surcouche logicielle realme UI 4.0 développée par la marque.

Quelles configurations pour prendre des photos ?

Pour proposer une bonne expérience photo, le realme 11 Pro est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour faire des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire, très proche du sujet. À l’avant, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels. De son côté, le realme 11 Pro+ profite d’un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement associé au même capteur à macro mais également à un objectif de 8 mégapixels capable de gérer les photos en mode ultra grand-angle. Pour les selfies, il y a une caméra de 32 mégapixels.

Les deux smartphones sont dotés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. La version Pro est capable de supporter la charge à 67 watts tandis que la déclinaison Pro+ peut encaisser la puissance de 100 watts pour une vitesse de charge plus rapide. Ils ont tous les deux un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Côté prix, le realme 11 Pro est pressenti à un prix à partir de 289 dollars pour le realme 11 Pro et à partir de 329 dollars pour la version realme 11 Pro+.