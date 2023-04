La série de smartphones realme 11 sera officiellement annoncée le 10 mai prochain

La semaine du 8 mai sera particulièrement chargée en annonces. En effet, Huawei doit présenter le P60 Pro lors d’un événement à Munich, Google démarrera sa conférence Google I/O où les Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Fold sont attendus et maintenant, c’est la marque realme qui annonce qu’elle dévoilera sa nouvelle série de smartphones realme 11, le 10 mai.

C’est par l’intermédiaire du réseau social chinois Weibo que l’on apprend que la marque realme a prévu de faire une annonce officielle pour la présentation de la nouvelle série de smartphones realme 11. Les rumeurs qui se faisaient entendre prévoyaient une prise de parole dans le courant du mois de mai, sans plus de précision. Realme a publié une image sur Weibo indiquant la date du 10 mai. Le lancement sera pour le marché chinois.

La nouvelle série de smartphones realme 11 devrait être composée de plusieurs modèles. Il devrait y avoir le realme 11 5G qui vient d’être certifié par l’organisme 3C indiquant qu’il supportera une puissance de charge de 33 watts. Il pourrait être doté d’un écran AMOLED plat de 6,4 pouces et serait pressenti pour embarquer le chipset MediaTek Dimensity 900. Il pourrait profiter d’un capteur photo principal de 64 mégapixels au dos. La version realme 11 Pro utiliserait un capteur de 108 mégapixels avec un capteur macro de 2 mégapixels. Il pourrait supporter la charge à 67 watts.

Quelles autres caractéristiques sont attendues ?

Les realme 11 Pro et realme 11 Pro+ sont attendus avec des écrans AMOLED dont la surface serait incurvée des deux côtés latéraux. Ils feraient 6,7 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels. La fréquence de rafraîchissement devrait être plus élevée que celle proposée sur l’écran du realme 11 5G. Le lecteur d’empreinte digitale serait installé sous la surface d’affichage pour les versions Pro et Pro+ alors qu’il serait au niveau du bouton de mise en veille sur le realme 11 5G.

La version Pro+ disposerait d’un capteur photo principal de 200 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur à macro de 2 mégapixels. Il pourrait supporter la charge à 100 watts. Les trois appareils devraient logiquement être animé par Android 13 avec une surcouche logicielle développée par la marque. Les realme 11 Pro et realme 11 Pro+ seraient dotés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh.