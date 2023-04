Les smartphones realme 11 Pro et realme 11 Pro+ déjà repérés chez des organismes de certification

La marque realme propose une large gamme de smartphones. La présence de la société sur les marchés européens reste incertaine, mais l’entreprise continue de développer ses produits à l’échelle internationale. Ainsi, deux nouveaux téléphones portables realme viennent d’apparaître dans les bases de données chinoises de certification de l’organisme TENAA. Ils appartiennent à la série des realme 11 qui doit logiquement succéder à la série des realme 10 (photo ci-dessus). Il s’agit plus précisément des realme 11 Pro qui porte le numéro de modèle RMX3770 et realme 11 Pro+ qui a comme numéro de modèle RMX3740.

Quelles configurations techniques pour les realme 11 Pro et realme 11 Pro+

Les deux smartphones sont dotés du même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui est incurvée sur les deux côtés latéraux. Ils proposent une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels et profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum afin d’offrir des défilements fluides. Il y a un lecteur d’empreinte digitale qui permet d’authentifier le propriétaire et deux haut-parleurs pour un son stéréo. Les deux appareils sont animés par Android 13 avec une surcouche logicielle realme UI 4.0.

Les realme 11 Pro et realme 11 Pro+ sont dotés d’un nouveau chipset signé MediaTek, mais dont on ne connait pas encore tous les détails. Il s’agirait d’un modèle octocœur dont le cœur principal aurait une fréquence d’horloge de 2,6 GHz. Plusieurs configurations seraient disponibles avec un minimum de 6 Go de mémoire vive et un maximum de 16 Go, pour la version la plus musclée. Concernant la capacité de stockage interne, il se dit qu’un minimum de 128 Go serait disponible pour un maximum de 1 To, selon la configuration choisie. Pour les photos, la version Pro serait dotée d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels. La version Pro+ embarquerait un module principal de 200 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le realme 11 Pro aurait une batterie de 4870 mAh tandis qu’il faudrait compter sur une capacité de 5000 mAh pour le realme 11 Pro+.