Le Xiaomi 13 Ultra sera officiellement lancé le 12 juin, c’est confirmé

C’est officiel, après un lancement en Chine fin avril, le Xiaomi 13 Ultra sera commercialisé en France. Il sera disponible à partir du 12 juin. Certaines personnes pensaient que cela arriverait à partir du 8 juin mais, finalement, il faudra patienter quelques jours de plus. Ce modèle très haut de gamme qui mise tout ou presque sur la photo, sans oublier les performances, a, semble-t-il, remporté un vif succès sur son marché local et il s’apprête maintenant à séduire un public aussi large que possible.

Tout le monde ne pourra pas forcément se l’offrir car étant donné qu’il s’agit d’un flagship, véritable concentré de technologie, il devrait être proposé à plus de 1000 €. Certaines rumeurs font état d’un tarif de 1499 €. Rappelons que le Xiaomi 13 Pro est actuellement disponible à 1299 €. Nous connaitrons les détails de la commercialisation de cet appareil et peut-être d’une offre de lancement proposée par la marque.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 13 Ultra ?

Le Xiaomi 13 Ultra vient rejoindre les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Lite déjà disponibles. Techniquement, le smartphone Xiaomi est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pour l’affichage, il profite d’un écran AMOLED LPTO 120 Hz de 6,73 pouces en diagonale avec les deux bords incurvés, sur les côtés. Le fabricant annonce un pic de luminosité de 2600 cd/m², ce qui est nettement supérieur à tous les autres écrans actuellement disponibles sur les mobiles. Pour un maximum d’autonomie, il embarque une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 90 watts en filaire et 50 watts, sans fil. Le mobile est certifié IP68. Il est donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Il y a trois haut-parleurs dont deux installés, de part et d’autre de l’écran ainsi qu’un autre sur le profil.

Pour les photos, Xiaomi a collaboré avec la marque Leica qui propose ses optiques Summicron permettant d’optimiser les prises de vue et de limiter les artefacts, par exemple. Modèle très haut de gamme, le Xiaomi 13 Ultra est équipé d’un capteur photo principal Sony IXM989 de 1 pouce déjà présent dans le Xiaomi 13 Pro et le Vivo X90 Pro, disposant de 50 mégapixels. Original mais pas inédit, il bénéficie d’une ouverture variable, comme l’objectif principal du Huawei P60 Pro, celui-ci ouvrant de f/1.9 à f/4.0. Il y a aussi trois capteurs IMX858 de Sony. L’un d’entre eux gère les prises de vue en mode ultra grand-angle et il y a aussi deux téléobjectifs stabilisés optiquement capables de proposer un zoom optique 3,2x mais aussi 5x et 10x avec une capacité maximale de 120x en numérique. À l’avant, il y a un capteur pour les selfies de 32 mégapixels. Pour les vidéos, l’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K.