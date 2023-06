Le OnePlus Nord 3 aperçu dans les listes de Geekbench avec son Soc Dimensity 9000

La marque OnePlus, comme Oppo et Vivo, est actuellement en délicatesse sur certains marchés. En France, elle propose le haut de gamme OnePlus 11 ainsi que l’entrée de gamme OnePlus Nord CE 3 Lite. Nous attendons la jonction entre les deux avec le milieu de gamme, le OnePlus Nord 3. Celui-ci semble prochainement arriver sur certains marchés. En effet, il serait sur le point d’être commercialisé puisqu’il vient d’être proposé à l’outil de mesure de performances, Geekbench.



OnePlus Nord 2 5G

Son passage sous l’application Geekbench permet de confirmer les précédentes rumeurs qui faisaient état de la présence d’un chipset MediaTek Dimensity 9000. Cela correspond effectivement aux détails de la fiche publiée par le site Geekbench. On peut également voir que le mobile sera animé par Android 13 et profitera, au moins pour une version, de 16 Go de mémoire vive, ce qui parait très important. Le chipset a obtenu des scores de 1552 et 4253 pour, respectivement, les tests mono cœur et multicœur.

Quelles autres caractéristiques pour le OnePlus Nord 3

Selon les précédentes rumeurs, le smartphone OnePlus Nord 3 utiliserait un écran de 6,74 pouces en diagonale affichant une définition de 1240x2772 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum pour proposer des défilements aussi fluides que possible. Il embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts, donc plutôt rapide pour une autonomie qui se veut d’au moins une journée et demie, voire plus. Il se dit également que l’appareil pourrait disposer d’une caméra de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels serait là pour optimiser les portraits. Il y aurait un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. On attend un son stéréo sur le OnePlus Nord 3.



L’appareil pourrait être prochainement présenté en Inde. Nous attendrons la prise de parole de la marque pour savoir s’il arrivera aussi sur notre marché, à quelle date et à quel prix.