Samsung Galaxy S23 Ultra : Le dernier smartphone ultra haut de gamme de chez Samsung à moins de 1000€ chez ce marchand !

Retrouvez un smartphone l'utra haut de gamme à moins de 1000€ grâce au Samsung Galaxy S23 Ultra ! Ce smartphone porte bien son nom ! Il est le nec plus ultra des smartphones ! C'est également l'une des meilleures ventes de 2023 ! N'hésitez plus venez vous offrir le dernier Samsung à moins de 1000€ !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le dernier smartphone sorti par Samsung. C'est également le plus puissant smartphone de cette année. Le Samsung Galaxy S23 Ultra n'a rien à envier au autre smartphone. En effet, il est doté d'un processeur puissant, d'un écran de très bonne qualité, une bonne batterie, de très bons capteurs photos, etc. Il représente un condensé des nouveautés de 2023. Le Samsung Galaxy S23 est sorti au prix de 1419€ en février 2023, il est actuellement à 969€ avec un code promo chez Rakuten !

Les caractéristiques impresionnantes du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra sont à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone de cette gamme. Doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, il offre une qualité d'image époustouflante, des couleurs vives et un contraste dynamique. Le Samsung Galaxy S23 Ultra se distingue également par son système de caméra exceptionnel. Avec son quadruple capteur, comprenant un capteur principal de 200 MP, un capteur de 12 MP, ainsi que deux capteurs de 10 MP, il capture des photos et des vidéos d'une qualité remarquable. Que ce soit pour des paysages époustouflants ou des portraits détaillés, ce smartphone ne vous décevra pas. La puissance n'est pas en reste avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 2 de dernière génération, il offre des performances fluides et rapides, que ce soit pour le multitâche, le jeu ou les applications gourmandes en ressources. De plus, sa batterie de grande capacité assure une autonomie prolongée, vous permettant de profiter de votre smartphone toute la journée sans soucis. Il est également équipé de la charge rapide (45W) ce qui permet de recharger votre smartphone super rapidement !

La promotion du Samsung Galaxy S23 Ultra chez Rakuten

Rakuten propose aujourd'hui une super réduction sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Pouvoir le retrouver à seulement 969€ grâce au code promo FLY10300 est une offre à ne pas manquer ! Dépêchez-vous de l'acheter avant qu'il ne soit trop tard ! De plus, si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy S23 Ultra sur Rakuten.