Bon plan : ce forfait mobile 30 Go est à 6.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée

Pas besoin d’un gros budget pour s’offrir un bon petit forfait pour surfer tranquillement tout le mois. Pour tous ceux qui souhaitent contrôler leurs dépenses cet été, Coriolis propose sa série spéciale Brio Liberté avec 30 Go de data par mois. Pas cher, sans engagement et utilisable à l’étranger, c’est le forfait idéal à offrir ou à s’offrir pour les vacances !

30 Go en haut débit et internet tout le mois

Avec ce forfait, Coriolis Telecom vous offre une enveloppe web de 30 Go en 4G/4G+ dont vous pouvez profiter dans quasiment toute la France métropolitaine grâce aux infrastructures réseau de l’opérateur SFR. Le débit offert peut atteindre 500 Mb/s en 4G+ ! C’est parfait pour surfer sur le web, consulter vos réseaux sociaux, streamer de la musique, télécharger quelques films, etc.

L’autre atout de ce forfait pas cher, c’est qu’il est illimité. En effet, si vous épuisez les 30 Go alloués avant la fin du mois, vous conservez tout de même un accès internet à débit réduit jusqu’à la fin du mois. Vous pouvez ainsi rester connecté, consulter vos emails, y répondre et effectuer des recherches sur le web.

Appels, SMS et MMS inclus

Pour appeler vos proches ou leur envoyer des messages, vous pouvez le faire en toute liberté avec cette série spéciale. Ce forfait mobile prend en effet en compte, en illimité, vos appels vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux (métropole et DOM/COM) quand vous êtes en France métropolitaine.

Pour les SMS et MMS, vous pouvez en envoyer autant que vous le souhaitez vers les numéros mobiles de France métropolitaine, peu importe le réseau.

La seule limite imposée est de ne pas dépasser 3 heures par appel et 99 destinataires différents par mois.

Vous voyagez ? Pas de souci !

Coriolis Telecom pense également à tous ceux qui doivent voyager et les accompagne durant leurs séjours dans les pays de l’Union Européenne et dans les DOM/COM. Depuis ces destinations, le forfait Brio Liberté 30 Go inclut :

8 Go/mois en haut débit ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS vers ces destinations et vers les numéros de France métropolitaine.

Cela vous évite donc d’avoir à souscrire un autre forfait pour vos besoins en connexion internet et en communication mobile pendant vos vacances et vos déplacements professionnels.

Un tarif fixe et sans engagement !

Il n’y a rien de plus décevant que de sauter sur une promo et de se rendre compte que le tarif de l’offre change après quelques mois. Avec le forfait Brio Liberté 30 Go de Coriolis Telecom, il n’y a pas de mauvaise surprise ! Le tarif est de 6,99 €/mois, et il ne change pas, même un an après !

Par ailleurs, comme son nom l’indique, ce forfait n’implique aucun engagement. Ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’attendre 12 ou 24 mois avant de résilier ce forfait sans aucun frais. Vous pouvez y mettre fin dès que vous le souhaitez !

Précisons enfin que cette offre est réservée aux nouvelles souscriptions à un forfait de Coriolis Telecom. N’hésitez donc pas à en profiter dès maintenant !



