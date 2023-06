Google Pixel 6a : 27% de réduction chez Amazon, son prix est en chute libre après la sortie du Pixel 7a, c'est la bonne affaire du moment chez Google !

Le Google Pixel 6a est un smartphone milieu de gamme sorti par Google en 2022. Il s'agit de la version compacte du Google Pixel 6 avec quelques légères modifications pour rendre son prix plus abordable. Le Pixel 6a profite d'un écran AMOLED de 6,1 pouces, la puce Google Tensor, un double capteur photo arrière très polyvalent et une batterie de 4400 mAh. C'est l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme sur la partie photo encore aujourd'hui. Actuellement son prix se situe aux alentours des 350€ alors qu'il est sorti à 459€ l'année dernière. Mais il est possible de l'obtenir pour moins cher encore ! Amazon propose le Google Pixel 6a à seulement 335€ actuellement ! Une belle diminution de prix pour un smartphone aussi performant, mais mon petit doigt me dit qu'on en reparlera durant les soldes...

Fiche technique Google Pixel 6a

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 60hz

: Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 60hz Processeur : Google Tensor

: Google Tensor Mémoire : 6 Go de RAM

: 6 Go de RAM Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo : Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP

: Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP Batterie : Batterie de 4400 mAh charge rapide 18W

Le Pixel 6a est taillé pour la photographie grâce à ses bons capteurs photo et surtout sa puce Google Tensor qui est très performante sur les retouches. C'est aussi un smartphone polyvalent et agréable à utiliser au quotidien. Pour moins de 350€, c'est l'un des meilleurs smartphones de manière globale et sûrement le plus abouti du côté de la photographie. Comme quoi le nombre de Mégapixels ce n'est pas le plus important parfois !

Promo Google Pixel 6a : Amazon le propose au prix le plus bas !

Le meilleur prix pour le Google Pixel 6a est chez Amazon actuellement. Le site marchand le propose à 335€ ce qui représente une belle promotion par rapport à son prix d'origine. Profitez vite de cette très bonne offre pour le Google Pixel 6a si ce smartphone vous plaît, après il est possible que son prix baisse encore un peu prochainement avec les soldes !