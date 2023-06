Lancement des précommandes pour le smartphone Honor 90 Lite, polyvalent et élégant

Après le haut de gamme Magic5 Pro, le pliant Magic Vs, la marque Honor renouvelle son segment du milieu de gamme en lançant sur le marché le nouveau Honor 90 Lite. Il vient directement succéder au Honor 70 Lite. Ce dernier modèle est spécialement conçu pour les créateurs, afin qu'ils puissent exprimer leur originalité et leur personnalité. Polyvalent et élégant, le Honor 90 Lite est doté d'un système d’appareil photo performant, d’un grand écran presque sans bord et de fonctionnalités intelligentes, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide, intuitive et améliorée. Les pré-commandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec un prix de départ fixé à 299,90€.

Une configuration photo plutôt musclée et de la mémoire vive virtuelle si besoin

Le Honor 90 Lite a été développé avec un triple appareil photo arrière voulant proposer de beaux clichés aussi bien pour les paysages que pour les portraits. Son capteur principal de 100 mégapixels avec une ouverture f/1.9, associé à un appareil photo ultra grand angle de 5 mégapixels et à un capteur macro de 2 mégapixels, veut offrir des rendus naturels et des détails sublimés, offrant ainsi des contenus toujours plus esthétiques à partager sur les réseaux sociaux. Pour les selfies, on peut compter sur la présence d’un capteur frontal de 16 mégapixels.

Pour fonctionner, le Honor 90 Lite est équipé d’un processeur 5G MediaTek Dimensity 6020 associé à 8 Go de mémoire vive. Grâce à la technologie RAM Turbo, il peut ajouter jusqu’à 5 Go de mémoire vive virtuelle. Sa batterie à une capacité de 4500 mAh.

Un grand écran, plus que le précédent

Alors que le Honor 70 Lite propose un écran de 6,5 pouces, le Honor 90 Lite est doté d’un écran de 6,7 pouces. Il s’agit d’une dalle LCD qui a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il profite de plusieurs fonctions d’optimisation ainsi que d’une technologie de gradation dynamique simulant la lumière naturelle, permettant ainsi d’atténuer la fatigue oculaire. En outre, pour optimiser le confort visuel des utilisateurs, le Honor 90 Lite propose l'affichage nocturne circadien, visant à améliorer la qualité du sommeil.

Le Honor 90 Lite est disponible en deux coloris : Midnight Black chez tous les revendeurs et Cyan Lake en exclusivité chez SFR. Une édition Titanium Silver est également proposée en exclusivité sur la boutique en ligne Hihonor. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui, et le smartphone sera disponible à partir du 20 juin 2023, avec un prix de départ de 299,90 €. En achetant le mobile sur le site officiel, bénéficiez d'une remise immédiate de 50€ en renseignant le code promo ALM90L.



Voici les différences offres proposées en fonction des enseignes :

Hihonor : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction avec le coupon ALM90L + les Earbuds X5 offerts, soit 249,90€

+ les Earbuds X5 offerts, soit 249,90€ FNAC : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction pour les adhérents FNAC, soit 249,90€

Darty : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€

Boulanger : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€

Amazon : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction avec le coupon, soit 249,90€

Du 20 Juillet au 9 Août

Orange : Pour les clients Orange avec un forfait sans engagement : à partir de 299,90€ + 50€ de réduction, soit 249,90€ ou à partir de 1€ avec un forfait 200Go ou 240Go

SFR : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction sans carte SIM, soit 249,90€ ou à partir de 1€ avec un forfait 210Go ou 240Go

Bouygues Télécom : À partir de 299,90€ + 50€ de réduction sans carte SIM, soit 249,90€ ou à partir de 1€ avec un forfait 200Go ou 240Go

Free : À partir de 79€ + 7,99€ / mois pendant 24 mois + 28€ d’option d’achat pour les nouveaux clients ou à partir de 31€ + 8,99€ / mois pendant 24 mois + 32€ d’option d’achat pour les clients Free

