Xiaomi 13 Ultra : Voici le bon plan pour l'obtenir bien moins cher, il est à 400€ de moins chez ce marchand !

Le Xiaomi 13 Ultra est le dernier fleuron de Xiaomi. C'est le smartphone de tous les superlatifs, il possède une fiche technique vraiment folle. Sorti le mois dernier, il est déjà possible de l'avoir moins cher, découvrez ce bon plan dès maintenant !

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone (ultra) premium de Xiaomi sorti en Mai 2023. Il s'agit du plus puissant smartphone jamais conçu par Xiaomi et possède un équipement photo impressionnant développé en collaboration avec Leica. Il s'agit d'un excellent smartphone possédant un écran immense, une puce surpuissante et un équipement photo d'une très grande qualité, ultra polyvalent il sera efficace peu importe la situation. Sorti au prix de 1499€ le mois dernier, il existe une possibilité pour l'obtenir à 1099€ actuellement, soit 400€ d'économies !

Fiche technique du Xiaomi 13 Ultra : Tout simplement impressionnant

Écran : 6.73 pouces, dalle AMOLED, QHD+, 120hz

: 6.73 pouces, dalle AMOLED, QHD+, 120hz Puce : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go

: 12Go Photo arrière : 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultr agrand angle, téléobjectif, macro

: 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultr agrand angle, téléobjectif, macro Photo avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90W

Le Xiaomi 13 Ultra est le meilleur smartphone du moment. Il concurrence directement le S23 Ultra de Samsung. Son immense écran est de très bonne qualité, tout ce qu'on attend d'un smartphone à plus de 1000€. Sa puce Snapdragon est la plus puissante du marché actuellement, il est également l'un des meilleurs photophones du marché. Son autonomie est impressionnante malgré la gourmandise de sa configuration, de plus la charge rapide vous permet de recharger votre smartphone en seulement 49 minutes.

Promo Xiaomi 13 Ultra : Voici comment l'obtenir pour 400€ de moins !

Le Xiaomi 13 ultra est introuvable à un prix inférieur à son prix d'origine mais il existe bien un moyen pour réaliser une belle économie. Rakuten propose en effet ce smartphone à 1099€, mais comment est-ce possible ? Le smartphone vendu à ce prix est une version chinoise compatible avec les opérateurs européens, un très bon plan pour l'obtenir moins cher. par contre il faudra se montrer patient pour obtenir votre smartphone puisque les délais de livraison sont assez longs. Mais pour 400€, cela vaut bien le coup d'attendre un peu non ?