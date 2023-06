Câble USB-C transparent pour le prochain Nothing phone (2)

Petit à petit, le Nothing phone (2) se dévoile à la faveur de quelques détails donnés par l’un de ses co-fondateurs Carl Pei. En effet, celui-ci s’était illustré lors du dernier salon MWC de Barcelone pour nouer un partenariat avec Qualcomm en vue de la fourniture d’un Soc pour le prochain mobile de la marche, le phone (2). Le choix d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 a ensuite été confirmé et quelques détails sur le design ont été révélés.

Un accessoire classique avec un design original

Maintenant, c’est l’un des accessoires qui sera fourni avec le mobile que Carl Pei dévoile. En effet, celui-ci a posté un message sur le réseau social Twitter montrant le câble USB-C qui permettra de recharger le Nothing phone (2). L’intéressé publie ainsi une photo du câble qui présente deux extrémités transparentes, exactement comme le design du smartphone. Car, même si on ne connait pas encore définitivement ses formes, on sait qu’il sera, comme son prédécesseur, le Nothing phone (1), en partie transparent. Si on y regarde d’un peu plus près, le câble « joli » vanté par Carl Pei n’est autre qu’un câble USB-C classique, mais dont les connecteurs sont, en partie, recouverts par un élément transparent. On peut y voir la mention de la marque, Nothing.

Avec une telle mise en scène, nous nous attendons à ce que le fameux câble soit livré dans la boîte avec le smartphone, à défaut d’un bloc d’alimentation. Actuellement, les fabricants poussent pour ne plus fournir de chargeurs avec leurs appareils à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi économiques.

Le smartphone Nothing phone (1) sera officiellement annoncé le 11 juillet prochain et ce sera l’occasion de connaître tous les détails sur le deuxième mobile de la très jeune marque.