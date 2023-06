Alerte bons plans : 3 offres renversantes de Bouygues Telecom à saisir dès maintenant pour vous équiper d'un Smartphone premium

L’été commence à peine que Bouygues Telecom dégaine déjà la grosse artillerie avec une promo exceptionnelle sur plusieurs smartphones de premier plan. Toujours aux premières loges quand il s’agit de rendre un smartphone aussi accessible que possible, l’opérateur s’attaque actuellement à 3 des modèles les plus en vue du moment et vous donne la possibilité de les acquérir sans vous ruiner.

La recette Bouygues Telecom : de grosses remises, des cadeaux, des facilités de paiement…

Il n’y a sans doute rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir s’offrir le smartphone de ses rêves pour des raisons de budget, surtout quand on possède des revenus réguliers qui pourraient parfaitement couvrir cet achat.

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez en finir avec ces frustrations et accueillir l’un des meilleurs smartphones du moment sans faire de grosses dépenses d’un coup. A travers ses forfaits Avantages Smartphones, l’opérateur vous permet en effet de bénéficier d’une facilité de paiement à 0% pour l’achat de plusieurs modèles.

Mieux, en choisissant l’un des modèles en promo actuellement, vous pouvez profiter, en plus de cette facilité de paiement, de :

Une grosse remise immédiate : jusqu’à plus de 650 € sur certains modèles ;

Une offre de remboursement après achat : jusqu’à 100 € remboursés sur certains modèles ;

Un remboursement partiel du prix de certains accessoires ;

Un bonus de reprise sur la récupération de certains anciens smartphones.

Avec tous ces avantages, le smartphone de vos rêves est plus que jamais à votre portée.

Le Samsung Galaxy S23 à seulement 1€ + 8 €/mois pendant 24 mois

Vous avez bien lu ! En optant pour un forfait Bouygues Telecom 200 Go, vous bénéficiez d’une remise immédiate très avantageuse et d’une offre de remboursement différé de 100 €. Grâce à cette promo, ce Smartphone Samsung vendu à 919€, vous revient à seulement 1€ puis 8€/mois pendant 24 mois. Si vous souhaitez profiter des nombreux atouts du dernier flagship de la marque coréenne sans dépenser plus de 900 € comptant, c’est l’offre parfaite !

Le Xiaomi Redmi Note 12 à 1€ à l’achat avec un cadeau en prime

Lancé seulement en mars dernier, le Note 12 de Xiaomi fait, lui aussi, partie des modèles que vous pouvez vous offrir à prix cassé en profitant de cette promo de Bouygues Telecom. Avec la remise initiale et une ODR de 50€, vous pouvez vous offrir ce smartphone pour seulement 1€ ! En prime, Bouygues Telecom vous rembourse intégralement après achat, votre bracelet connecté Mi Band 7 à hauteur de 69,99 € !

Le Samsung Z Flip 4 à 1€ à l’achat, puis 8€ par mois

Plutôt fan de smartphones pliants ? Ça tombe bien ! Le Samsung Galaxy Z Flip 4 bénéficie, lui aussi de cette promo et des avantages qui y sont liés. Résultat des courses : une dépense initiale de seulement 101 € à l’achat, dont 100 € vous sont remboursés par la suite, puis 8€/mois pendant 24 mois.

Rappelons qu’en plus des mensualités pour chaque smartphone, la souscription à l’une de ces offres implique également le paiement du coût du forfait Bouygues Telecom associé. Pour le forfait Bouygues 200 Go évoqué ici, le tarif est de 31,99€/mois pendant 1 an, puis 44,99€/mois avec un engagement de 24 mois.