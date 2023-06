iPhone 14 Pro Max : Le smartphone phare d'Apple avec 34% de réduction chez ce marchand avant la période des soldes ! Sans compter le bonus de 100€ !

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone sorti par Apple en 2022. C'est actuellement ce que fait de mieux Apple. Il emporte avec lui les meilleures technologies développées par le géant Américain. En effet, il est équipé d'un écran de très bonne qualité, une autonomie améliorée par rapport à ses prédécesseurs, une puissance à couper le souffle et des capteurs photos impressionnants. L'iPhone 14 Pro Max est l'une des meilleures ventes de 2022 et 2023. Il fait également partit de l'un des meilleurs photophone de 2022. N'hésitez plus, venez profiter du nec plus ultra d'Apple à seulement 1169€ sur Rakuten !

Les caractéristiques principales de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 4323 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

Les caractéristiques de l'iPhone 14 Pro Max sont correctes pour un smartphone de cette gamme. Il faut noter qu'il y a un très gros travail d'optimisation concernant les iPhones. Ce qui leur permet de rivaliser avec les smartphones les plus puissants. Premièrement, vous trouverez la puce A16 Bionic d'Apple, le processeur le plus rapide jamais intégré à un iPhone. Cette puissance garantit des performances excellentes dans tous les domaines. Deuxièmement, l'écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces de l'iPhone 14 Pro Max offre une résolution élevée et des couleurs vives. Avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, vous bénéficierez d'une navigation fluide. Troisièmement, l'iPhone 14 Pro Max est équipé d'un objectif principal de 48 MP qui vous permet de prendre des photos d'une clarté exceptionnelle. De plus, le processeur de l'iPhone traite les images ce qui permet d'avoir une encore meilleure qualité. Pour finir, la batterie de l'iPhone 14 Pro Max a été améliorer ce qui permet d'atteindre jusqu'à 29h d’utilisation ! Il possède bien évidemment la charge rapide et la recharge sans fil.

La promotion de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten

L'iPhone 14 Pro Max n'est pas régulièrement en réduction due à son succès. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à seulement 1169€ sur Rakuten est une offre à ne pas manquer ! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser sans le bonus promis ! Si vous achetez cet iPhone, vous avez 100€ offerts sur votre prochaine commande grâce au ClubR ! Si vous souhaitez faire encore plus d'économie, vous pouvez également revendre votre ancien smartphone sur Raktuen ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'iPhone 14 Pro Max.