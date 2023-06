Ce forfait mobile 30Go est à seulement 6,99 € sans engagement et pas seulement la première année, profitez en !

L'été arrive à grands pas et avec lui, la nécessité d'être connecté en permanence, que ce soit pour travailler ou pour le plaisir. Mais comment faire pour ne pas se ruiner en forfait mobile ? Coriolis Telecom a la solution avec son offre spéciale Brio Liberté 30 Go. Découvrez toutes les spécificités de cette offre exceptionnelle.

Un forfait généreux pour un usage intensif

Le forfait Brio Liberté 30 Go de Coriolis Telecom propose une enveloppe de 30 Go de data en 4G/4G+. Grâce au réseau de SFR, vous pourrez profiter de cette offre dans toute la France métropolitaine. Avec un débit pouvant atteindre 330 Mb/s en 4G+, vous pourrez naviguer sur internet, utiliser vos applications préférées et même télécharger des films.

Et si vous dépassez les 30 Go alloués avant la fin du mois, pas de panique ! Vous pourrez continuer à accéder à internet, à un débit réduit, jusqu'à la fin du mois. Vous pourrez donc toujours consulter vos emails et effectuer des recherches sur le web.

Des communications illimitées

Avec ce forfait pas cher, vous pouvez appeler en illimité vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux en France métropolitaine et dans les DOM/COM. De plus, vous pouvez envoyer autant de SMS et de MMS que vous le souhaitez vers les numéros mobiles de France métropolitaine.

La seule restriction est de ne pas dépasser 3 heures par appel et 99 destinataires différents par mois.

Prévoyez vos voyages en toute sérénité

Le forfait Brio Liberté 30 Go a été pensé pour les voyageurs. Si vous devez vous déplacer dans l'Union Européenne ou dans les DOM/COM, vous pourrez profiter de :

8 Go/mois en haut débit ;

L'illimité pour les appels, SMS et MMS vers ces destinations et vers les numéros de France métropolitaine.

Vous n'aurez donc pas besoin de souscrire un autre forfait pour vos besoins en connexion internet et en communication mobile pendant vos déplacements.

Un tarif fixe et sans engagement

Avec le forfait Brio Liberté 30 Go de Coriolis Telecom, pas de mauvaise surprise ! Le tarif est de 6,99 €/mois, et il ne change pas, même un an après !

En plus, comme son nom l'indique, ce forfait ne nécessite aucun engagement. Vous n'avez pas besoin d'attendre 12 ou 24 mois avant de pouvoir résilier ce forfait sans frais. Vous pouvez y mettre fin dès que vous le souhaitez !

Des services inclus pour tous

En plus de l'offre généreuse en data et en communication, ce forfait sans engagement de durée inclut plusieurs services :

La présentation du numéro ;

Le double appel ;

L'option VoLTE/VoWIFI pour les smartphones compatibles ;

Un service client certifié ISO 9001 joignable par téléphone et email.

Enfin, précisons que cette offre est réservée aux nouvelles souscriptions à un forfait de Coriolis Telecom. N'hésitez donc pas à en profiter dès maintenant !

Caractéristiques du forfait mobile sans engagement Brio Liberté 30 Go

Le forfait mobile sans engagement Brio Liberté 30 Go Série Spéciale de Coriolis Telecom comprend :

Les appels illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains ;

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine vers les mobiles métropolitains ;

Les appels, SMS et MMS depuis l’UE et les DOM/COM vers les fixes et mobiles de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine ;

De la data mobile en 4G/4G+ jusqu'à 30 Go depuis la France métropolitaine (avec débit réduit au-delà), dont 8 Go sont utilisables depuis l'UE et DOM/COM.

JE PROFITE DE L'OFFRE