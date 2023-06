iPhone SE 2022 : Un smartphone ultra puissant dans un petit format d'un iPhone 8 ! Avant les soldes profitez de cet excellent smartphone à prix réduit !

L'iPhone SE 2022 se retrouve actuellement à moins de 380€ chez ce marchand ! Ce smartphone haut de gamme cache bien son jeu ! Avec son design datant de l'iPhone 8, mais de sa puissance équivalente à l'iPhone 13 ! N'hésitez plus offrez vous un smartphone ultra puissant pour moins de 380€ !

L'iPhone SE 2022 est un smartphone haut de gamme sorti par Apple en 2022. Le concept de l'iPhone SE est original. Vous retrouvez dans cet iPhone la puissance du dernier IPhone tout en ayant le design des anciens smartphones d'Apple. 2 ans après la sortie du dernier Apple décide de faire encore une fois du bruit avec la sorti du nouvel iPhone SE. En effet, ce smartphone possède un écran de bonne qualité, une puissance phénoménale, une autonomie plus que correcte et un capteur photo polyvalent. Offrez-vous l'iPhone SE 2022 à seulement 379€ sur Rakuten !

Les caractéristiques de l'iPhone SE 2022

Écran : Retina HD de 4.7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels

L'iPhone SE 2022 dispose d'un écran Retina HD de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. C'est un écran LCD mais il est d'une qualité supérieure comme Apple sait le faire. Ce qui permet de ne pas gêner l'expérience utilisateur. Concernant le processeur l'iPhone SE 2022 est équipé de la puce A15 Bionic d'Apple. C'est le même processeur que l'on trouve dans l'iPhone 13, ce qui signifie que l'iPhone SE 2022 peut gérer facilement toutes les tâches, des plus basiques aux plus exigeantes. En termes de photographie, l'iPhone SE 2022 dispose d'une caméra principale de 12 mégapixels, permettant de capturer des images détaillées et lumineuses dans diverses conditions d'éclairage. Pour finir, L'iPhone SE 2022 dispose d'une batterie de 2018 mAh, qui, associée à l'efficacité du processeur A15 Bionic, assure une excellente autonomie de la batterie.

La promotion de l'iPhone SE 2022 sur Rakuten

L'iPhone SE 2022 ne reçoit quasiment jamais de promotion. Sorti au prix de 489€ pouvoir le retrouver à seulement 379€ est une offre à ne pas manquer ! Vous pouvez également vendre votre ancien smartphone su Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'iPhone SE 2022 sur Rakuten. Si vous faites partie du ClubR, vous pouvez aussi bénéficier de 38€ de réduction sur votre prochaine commande !