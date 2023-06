Xiaomi Redmi Note 12 5G : Ce smartphone abordable passe à moins de 200€ chez Amazon, alors qu'il est sorti récemment à 299€ !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone entrée de gamme de Xiaomi sorti très récemment. Il s'agit d'un smartphone Xiaomi possédant un très bon rapport qualité-prix concurrençant certains milieu de gamme pour un tarif bien plus avantageux. En effet, pour moins de 200€ en ce moment, vous pouvez acheter un smartphone doté de composants de très bonne qualité. Le Redmi Note 12 5G profite d'un écran AMOLED 120Hz, Full HD+ digne d'un haut de gamme, d'une puce polyvalente Snapdragon, d'un équipement photo efficace avec la présence d'un capteur 48 MP et d'une très bonne autonomie avec sa batterie 5000 mAh. Il va être compliqué de trouver mieux sous la barre des 200€, surtout un smartphone avec un aussi bon écran. Sorti au prix de 299€, Amazon vous fait économiser plus de 100€ en vous proposant ce très bon Xiaomi pour 198€ actuellement !

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G fait le job ! Sa principale force reste son très bon écran, mais il possède aussi une bonne polyvalence et ne devrait pas avoir de problème en vous accompagnant au quotidien. Il sera parfait pour un jeune adolescent, comme pour une maman oubliant régulièrement son chargeur ou pour des grands parents ayant besoin d'un grand écran pour "textoter".

Promo Xiaomi Redmi Note 12 5G : Amazon vous fait bénéficier d'une grosse réduction juste avant les soldes !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G devient le meilleur smartphone à moins de 200€ actuellement grâce à cette promotion. Ce smartphone, sorti à 299€, était déjà un très bon rapport qualité-prix à sa sortie, c'est d'autant plus vrai avec cette promotion d'Amazon qui passe le prix de ce Redmi Note 12 5G à 198€ aujourd'hui !