Pour les soldes d’été, retrouvez les meilleurs forfaits mobiles sans engagement à prix canons !

Un forfait Auchan à moins de 5 € pour 10 Go de data

Parmi les acteurs qui se placent en bonne position pendant cette période de soldes, Auchan Télécom fait fort avec son super forfait pas cher offrant jusqu’à 10 Go tous les mois sur le réseau de Bouygues Telecom ! Il s’agit d’un forfait sans engagement à 4,99 € qui vous donnent l’accès à 10 Go en France métropolitaine, mais aussi à 6 Go à l’étranger chaque mois dans les DOM et en UE, et en 4G ! Avec des appels, SMS et MMS illimités, cette offre est particulièrement intéressante pour faire un maximum d'économies avec de la qualité.

Cdiscount, une offre limitée jusqu’au 9 juillet pour un forfait illimité !

Pour les Soldes 2023, Cdiscount Mobile vient de lancer un tout nouveau forfait à un tarif préférentiel. Celui-ci vous permet d’utiliser jusqu’à 60 Go en 4G lorsque vous êtes en métropole, ainsi que 8 Go à utiliser en UE et dans les DOM. Vos appels, SMS et MMS sont illimités, mais en plus, la carte SIM est à 1 € au lieu de 10 € ! Là où Cdiscount Mobile fait fort, c'est que ce forfait sans engagement n’est qu’à 7,99 € par mois.

NRJ mobile, un forfait sans engagement 100 Go pour un max de data

NRJ Mobile propose également un super forfait en ce moment avec sa formule 100 Go. Vous pouvez utiliser ces 100 Go en métropole, un volume de données mobiles idéal pour ceux dont la consommation de data est importante lors de l’utilisation de leur smartphone, que ce soit avec des jeux, applications, services de streaming, GPS, etc. En plus, vous disposez aussi de 10 Go en UE et dans les DOM. Une formule à seulement 9,99 € pour 100 Go avec des appels, SMS et MMS illimités, ça vaut le coup !