Soldes Xiaomi Poco F4 GT : Ce smartphone gaming ultra puissant est à moins de 400€ grâce aux soldes chez ce marchand !

Le Xiaomi POCO F4 GT est un smartphone gaming lancé en Avril 2022. Xiaomi mise presque tout sur la puissance avec ce smartphone puisqu'il possède l'un des meilleure puce du marche la Snapdragon 8 Gen 1 couplée à 8 Go de RAM. Une belle puissance affichée, mais ce smartphone milieu de gamme propose un fiche technique taillée pour plaire aux gamers. Son écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 120Hz compatible HDR10+ est parfait pour les jeux ou le streaming, sa puce, sa RAM sa connectivité conviennent parfaitement pour du jeux en ligne ou des applications gourmandes. De plus, il est même possible de débloquer 3Go de RAM virtuelle en plus si besoin ! Pour les plus passionnés, 2 gachettes magnétiques permettent de vivre une expérience de jeu optimale à la manière d'une console portable. Sorti à environ 600€, le POCO F4 GT est actuellement à 399€, compliqué de trouver moins cher compte-tenu de sa fiche technique impressionnante !

Fiche technique Xiaomi POCO F4 GT : Gaming mais polyvalent

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 8GB/12GB

Stockage interne : 128GB/256GB, non extensible

Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Caméra frontale : 20 MP

Batterie : 4 700 mAh, supporte la charge rapide de 120W

Pour un smartphone dédié au Gaming, le Xiaomi POCO F4 GT profite tout de même d'une fiche technique complète et reste performant sur la photographie grâce à un triple capteur arrière polyvalent. Sa puissance est appréciable surtout pour les jeux ou applications lourdes et il est très fluide au quotidien. Son autonomie n'est pas sa plus grande force mais la charge rapide 120W permet de le recharger en 19 minutes. Il tient une journée en utilisation classique tout de même. Globalement, ce smartphone fournit le même niveau de performance qu'un smartphone haut de gamme pour seulement 400€, si vous jouez et que vous ne prenez pas beaucoup de photos, foncez !

Soldes Xiaomi POCO F4 GT : A moins de 400€ chez ce marchand français sur Rakuten !

Le prix du POCO F4 GT baisse depuis sa sortie, mais c'est la première fois qu'il est possible de s'en emparer à moins de 400€ depuis sa sortie. Le POCO F4 GT est disponible à 399,99€ contre 599€ à sa sortie. Merci les soldes ! Ce superbe prix est disponible chez ESTstore un marchand français sur Rakuten noté 4,8/5. Ce marchand propose un code réduction de -15€ avec le code EST15499 pour 499€ dépensés. Si vous trouvez un achat complémentaire avec le POCO F4 GT, c'est toujours 15€ de moins ! Profitez également, de 20€ offerts en bon d'achat avec le Club R.