Soldes Xiaomi 12T Pro: Il passe sous la barre des 600€ chez Amazon, c'est le moment de s'emparer de ce haut de gamme !

Le Xiaomi 12T Pro est au prix le plus bas chez Amazon actuellement. Cet excellent smartphone haut de gamme performant est disponible pour moins de 600€ et c'est un excellent rapport qualité-prix ! Profitez vite de cette offre avant rupture des stocks !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par Xiaomi. Misant tout sur ses innovations, ce smartphone est une très belle réussite bousculant les plus grandes marques. En effet, ce smartphone introduit de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme le capteur 200 mégapixels et l'HyperCharge 120W. Mais c'est aussi un smartphone doté d'un très bon écran et d'une puce très puissante. Sorti au prix de 799€ en Octobre 2022, il est déjà possible de l'avoir à 589€ chez Amazon pour les soldes. Une très bonne opportunité pour s'emparer d'un smartphone ultra puissant pour un prix convenable.

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone qui possède une excellente fiche technique pour un prix assez convenable. En effet, pour moins de 600€ le Xiaomi 12T Pro dispose de meilleures performances que certains iPhone dernière génération ou qu'un Samsung Galaxy S22 par exemple. Il possède surtout deux avantages sur la concurrence. Un capteur photo impressionnant et une vitesse de charge incroyable. 0 à 100% en 19 minutes !

Soldes Xiaomi 12T Pro : Amazon propose le prix le plus bas !

Sorti à 799€, Amazon casse le prix du 12T Pro et le passe à seulement 589€ ! Une très bonne opération si vous recherchez un smartphone performant et haut de gamme pour un prix réduit.