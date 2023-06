Soldes Samsung Galaxy A14 5G : Ce smartphone abordable l'est encore plus avec les soldes chez Amazon !

Le Samsung Galaxy A14 5G profite d'une belle réduction chez Amazon actuellement ! Ce smartphone abordable et polyvalent conviendra parfaitement à tous grâce à son faible prix et ses bonnes capacités.

Le Samsung Galaxy A14 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti en 2023 par Samsung. Ce smartphone abordable est idéal pour tous grâce à son bas prix et ses bonnes fonctionnalités pour un smartphone à moins de 200€ actuellement. Le Galaxy A14 5G possède un grand écran de 6,6 pouces, un puce 5G assez puissante et une immense batterie, le tout dans un design réussi. Sorti à 249€, aujourd'hui Amazon le propose à seulement 180€. Une excellente opération pour obtenir un smartphone abordable à un prix encore plus réduit ! Ce smartphone conviendra parfaitement à un jeune pour être son premier smartphone.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G possède une fiche technique complète qui conviendra au plus grand nombre. Son grand écran est appréciable même si c'est un LCD. Sa puce fait le job et elle est accompagnée de 4Go de RAM ce sui est correcte pour cette gamme de prix. Au niveau de la photo, son triple capteur arrière est très polyvalent et vous permettra de capturer de beaux clichés. Enfin, sa batterie est un de ses atouts. 5000 mAh de capacité, ce qui en fait un smartphone capable de tenir 2 jours sans problème en utilisation courante.

Soldes Samsung Galaxy A14 5G : Amazon le propose à 180€ son prix le plus bas !

Pour les soldes, Amazon vous fait profiter d'un excellent prix sur ce smartphone abordable. Il passe à 180€ seulement au lieu de 249€ à sa sortie. Une belle occasion de réaliser des économies !