Samsung Galaxy A23 5G : Profitez des soldes pour vous offrir ce smartphone au très bon rapport qualité-prix à moins de 220€ chez Amazon ! Attention, stocks limités !

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Samsung en 2022. Ce smartphone Samsung populaire est est soldes chez Amazon et passe à moins de 220€ alors qu'il possède une bonne fiche technique pour son prix. Son grand écran 6,6 pouces et sa puce 5G performante en font un excellent choix pour un budget peu extensible. C'est un smartphone parfait pour être le premier smartphone d'un jeune ado grâce à sa polyvalence et son bas prix, ou pour les mamans oubliant leur chargeur à droite à gauche grâce à son excellente autonomie. Sorti au prix de 329€, le Galaxy A23 5G est à 218€ chez Amazon aujourd'hui. Mais attention, sur cette plateforme, les prix changent très vite et les stocks sont limités. Il n'en reste que 12 au moment où j'écris ses lignes !

Caractéristiques techniques du Galaxy A23 5G

Écran : 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

Mémoire vive (RAM) : 4 Go

Stockage interne : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To)

Caméra arrière : Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4

Caméra avant : 8 MP, f/2.2

Batterie: 5 000 mAh avec charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone polyvalent qui conviendra à un grand nombre. Son grand écran LCD est appréciable pour regarder des séries et films même si un écran AMOLED est trouvable dans cette gamme de prix notamment chez Xiaomi. Son quadruple capteur arrière est très polyvalent et vous permet de réussir toutes vos photos ! Autre grande force : son autonomie ! Il devrait pouvoir tenir plus d'une journée sans souci grâce à sa batterie de 5000 mAh.

Actuellement, le Samsung Galaxy A23 5G est à moins de 220€ chez Amazon. Petit plus, il s'agit de la version 128Go dans son coloris noir ! Par contre, il reste peu de stock pour ce produit, alors n'hésitez pas trop ! Pour les retardataires, les autres coloris sont à 222€ (bleu) et 224€ en blanc).