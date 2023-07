Samsung Galaxy A34 : Cet excellent rapport qualité-prix est à moins de 260€ pour les soldes chez Cdiscount !

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone milieu de gamme sorti par Samsung en mars 2023. Ce smartphone fait partie de la série des Galaxy A, des smartphones Samsung abordables mais doté de très bonnes capacités. Le Galaxy A34 un entre deux, un modèle abordable mais performant, il se situe entre le Galaxy A14 et le Galaxy A54. Ce smartphone est très populaire puisqu'il est capable de convenir à un grand nombre d'utilisateurs compte tenu de son prix et de ses bonnes caractéristiques. Pour un prix réduit vous avez accès à la 5G, un écran AMOLED impressionnant, une bonne configuration technique, des capteurs photos polyvalents et une longue autonomie. Tout ça, dans un design épuré et réussi ! Pour 399€, il était déjà un très bon rapport qualité-prix, alors pour moins de 260€, c'est un must-have !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 est vraiment complet, mais c'est son écran son principal point fort. Sa dalle AMOLED de 6,6 pouces est d'une très bonne qualité et sera parfaite pour regarder des vidéos. Il possède également une bonne puissance et se révèle fluide au quotidien. Sa bonne autonomie et ses capteurs photos sont également un bon point, bref ce smartphone est idéal si vous désirez un smartphone polyvalent et pas cher.

Promo Samsung Galaxy A34 : Cdiscount propose cet excellent rapport qualité-prix à moins de 260€ !

Pour la 3ème démarque des soldes, Cdiscount casse le prix du Galaxy A34 et le fait passer de 399€ à seulement 256€ ! Un excellent prix pour un smartphone aussi polyvalent. C'est clairement l'un des meilleurs smartphones pour un budget inférieur à 300€.