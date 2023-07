Bon plan de l'été : obtenez un forfait sans engagement avec 30 Go de data à seulement 6,99 € par mois, même après 1 an !

Marre des promos avec des forfaits dont les tarifs évoluent au bout de quelques mois ? Envie de faire de vraies économies pendant longtemps tout en profitant de services vraiment à la hauteur de vos attentes ? Alors, ne perdez pas de temps et orientez-vous dès maintenant vers Syma Mobile. Ce MVNO propose actuellement plusieurs forfaits mobiles sans engagement à prix fixe, parmi lesquels figurent notamment Le Six ; une offre à 6,99 €/mois qui va vous faire du bien.

Une enveloppe web de 30 Go tous les mois

Avec Le six de Syma Mobile, le premier service dont vous bénéficiez, c’est une enveloppe mensuelle de 30 Go de data en haut débit. Ce qui représente en moyenne 1Go/jour. Si vous n’êtes pas ultra connecté, c’est un volume tout à fait suffisant pour répondre à vos usages quotidiens. Notez que cette enveloppe de data est utilisable dans toute la France métropolitaine, via le réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR. La couverture est donc excellente, au même titre que le débit offert.

L’illimité pour vos communications mobiles

Afin de vous permettre de faire un max d’économies sur vos dépenses habituelles de communication, ce forfait mobile couvre vos appels en illimité vers tous les numéros (mobiles et fixes) de France métropolitaine et des DOM. De même, vos SMS et MMS vers les mobiles de France métropolitaine ne sont pas facturés. Et cerise sur le gâteau, une option supplémentaire vous est actuellement offerte gratuitement. Cette dernière donne droit aux appels illimités vers les numéros fixes de 100 pays étrangers (incluant ceux de l’Union Européenne), mais aussi vers les numéros mobiles des pays de l’UE.

Quelques petites « limites » sont cependant imposées pour ne pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire :

Ne pas dépasser 3 heures de durée par appel ;

Ne pas dépasser 200 correspondants différents par mois, aussi bien pour les appels que pour les messages.

Un voyage en vue ? Pas de souci avec Le Six de Syma Mobile

Ce forfait pas cher se révèle également particulièrement avantageux pour les utilisateurs qui voyagent occasionnellement dans les DOM et/ou dans les pays de l’UE. Pour ces derniers, l’offre donne droit à une enveloppe de 7 Go tous les mois, qu’il est possible d’utiliser dans ces destinations. Et ce n’est pas tout ! L’illimité est également offert depuis ces destinations, pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros locaux, ainsi que vers les numéros fixe et mobiles de France métropolitaine. Ce qui se révèle particulièrement avantageux pour garder le contact avec vos proches et pour communiquer facilement pendant que vous êtes en voyage.

Prix fixe et aucun engagement : une formule gagnante

Réservée aux nouveaux abonnés Syma Mobile, cette offre est sans engagement. Vous n’êtes donc pas lié à l’opérateur et vous pouvez résilier sans frais quand vous le souhaitez.

L’autre atout majeur de cette offre est son tarif fixe. Les 6,99 €/mois ne font en effet l’objet d’aucune évolution à la hausse, même après un ou deux ans de souscription. Vous pouvez donc planifier votre budget mobile en toute sérénité.



Recap du forfait Le Six de Syma Mobile :

Depuis la France métropolitaine :

30 Go/mois en 4G/4G+ via le réseau SFR Mobile ;

Les appels illimités vers toute la France (fixes et mobiles) ;

Les SMS et MMS illimités vers tous les réseaux métropolitains ;

Les appels illimités vers les mobiles de l'UE et vers les fixes de 100 pays, dont ceux de l’UE.

Depuis l’UE et les DOM :

7 Go/mois en haut débit (déduits des 30 Go) ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine

Tarif : 6,99€/mois (prix fixe)

Offre sans engagement

