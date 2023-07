Prixtel signe le retour du forfait mobile 100Go à 9.99€ par mois, même après un an !

Le forfait mobile sans engagement et sans condition de durée Le Grand de Prixtel avec 100 Go à 9,99 € fait son grand retour. Proposé jusque là avec 60Go de données mobiles, vous pouvez de nouveau profiter de 100Go et ce pour le même prix. Découvrez tous les détails de cette offre ajustable signée Prixtel

Le forfait Le grand de Prixtel repasse à 100 Go dès 9,99 €/mois

Prixtel qui avait modifié récemment son offre Le grand fait machine arrière en proposant de nouveau 100Go de data pour le même prix. Jusque-là, cette offre ajustable et neutre en CO2 proposait 60Go pour 9.99€ par mois. En souscrivant à partir d'aujourd'hui, vous disposerez donc de 100Go sur le réseau SFR en France métropolitaine sans aucun surcoût. Et si vous avez de plus, vous bénéficiez de l'ajustement automatique jusqu'à 160 Go de données mobiles. Trois paliers sont appliqués de la manière suivante : 100Go à 9,99 €, de 100 à 120Go à 12,99 € et de 130 à 150Go à 15, 99 €.. Ces tarifs sont fixes, ils n'évolueront donc pas au bout de quelques mois. Précisons par ailleurs, qu’au même titre que les autres forfaits de Prixtel, ce forfait est sans engagement de durée, vous restez donc libre de vos mouvements.

En matière de communications, ce forfait mobile comprend les appels et des SMS illimités pour vous permettre de rester en contact avec vos proches. Et si vous voyagez dans l’UE ou les DOM, vous bénéficierez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et la France ainsi que 15 Go de données par mois.

Petit budget ? Prixel propose un autre bon plan avec sa série limitée Oxygène

L'opérateur Prixtel propose un autre bon plan pour les plus petits budgets. Il s'agit de son offre Oxygène facturée 5.99€ par mois et qui fonctionne de la même manière que la formule Le grand avec un ajustement automatique selon vos consommations internet. En effet, ce forfait mobile pas cher vous permet d'utiliser entre 20 à 60 Go par mois. Si vous consommez moins de 20Go ans le mois vous ne payez que 5,99 €. Le palier supérieur offre entre 20 et 40 Go à 7,99 € et le dernier entre 40 et 60 Go est à 9,99 €. Par ailleurs, avec cette offre Oxygène vous aurez accès à 15 Go en UE et DOM. Vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS aussi bien en France qu'en Europe et DOM.