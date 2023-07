Xiaomi POCO F4 GT : Amazon casse son prix et le fait passer à 377€ contre 600€ à sa sortie, ce smartphone puissant est à son prix le plus bas !

Le Xiaomi POCO F4 GT est un smartphone puissant sorti par Xiaomi l'année dernière. Taillé pour le gaming, le POCO F4 GT se révèle comme étant un smartphone polyvalent doté de bonnes performances globales et d'une fiche technique qui a de quoi faire griser certaines marques haut de gamme. Son écran AMOLED 6,67 pouces est d'une excellente qualité et est compatible HDR10+, 120hz. Ce smartphone Xiaomi possède une des puces les plus puissantes du marché encore aujourd'hui et ses deux gâchettes magnétiques en feront un parfait compagnon de jeu. Mais il est aussi très pratique et offre une belle qualité photo avec ses 4 capteurs photos polyvalents ainsi qu'une charge rapide 120W pour recharger votre smartphone en 17 minutes.

Fiche technique du Xiaomi POCO F4 GT

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8GB/12GB

8GB/12GB Stockage interne : 128GB/256GB, non extensible

128GB/256GB, non extensible Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 20 MP

20 MP Batterie : 4 700 mAh, supporte la charge rapide de 120W

Le POCO F4 GT possède clairement la fiche technique d'un smartphone haut de gamme... à quelques détails près. Il faut savoir que le POCO F4 GT n'est pas étanche et ne possède pas la charge sans fil. Mais à part ça, le POCO F4 GT a des arguments pour défier les meilleurs smartphone de 2022. Il est idéal pour le gaming grâce à son écran haute fréquence, sa puce puissante, ses 8Go de RAM et ses gâchettes magnétiques. Mais il conviendra parfaitement à tout ceux qui cherche un bon smartphone avec un excellent rapport prix/puissance.

Promo Xiaomi POCO F4 GT : Amazon casse son prix et le propose à 377€ son prix le plus bas !

Sorti à 600€, le Xiaomi POCO F4 GT est actuellement à 377€ chez Amazon. Un prix très bas pour un smartphone avec une telle fiche technique. Pour les passionnés de gaming sur smartphone, il n'y a pas a hésiter une seconde ! Il offre de belles performances pour un prix bas. De plus, Amazon propose la livraison gratuite, rapide et sécurisée ! Profitez vite du POCO F4 GT pour 377€ !