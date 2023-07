Découvrez les forfaits pas chers 20 à 130 Go dès 5,99 € de cet opérateur sur le réseau Orange !

Un forfait mobile 100Go à 9,99€ sur le réseau Orange !

Voici le forfait mobile pas cher 100 Go de Lebara Mobile, qui utilise la qualité du réseau Orange pour vous offrir une expérience optimale. Celui-ci vous permet de profiter d'une très bonne couverture réseau, étendue et fluide. Surfez en toute tranquillité avec une grande quantité de données mobiles pour vos activités en ligne préférées, tout en ayant suffisamment de données pour le partage et les téléchargements. Restez connecté avec vos proches grâce aux appels et SMS illimités vers les opérateurs en France métropolitaine. Ce forfait de 100 Go est disponible à un prix de seulement 9,99 € par mois, sans risque de hors forfait, car il se renouvelle automatiquement tous les 30 jours. De plus, avec lui, vous bénéficiez d’une carte SIM gratuite !

Un forfait 20 Go pas cher avec Lebara

Si vous souhaitez moins de gigas, Lebara propose également un très bon forfait mobile sans engagement avec 20 Go de données mobiles adaptées à la France métropolitaine. Une couverture web qui reste au-dessus de la moyenne de gigas utilisée par mois en France, avec un prix également inférieur à la moyenne des forfaits français, 5,99 € seulement. Il s’agit donc d’un bon plan pour tous ceux qui souhaitent profiter du réseau Orange à petit prix, avec bien sûr des appels et SMS illimités.

130 Go pour un max de data

Si vraiment votre utilisation quotidienne de données mobiles est importante, alors il vous est possible de profiter de 130 Go d’enveloppe web pour la France, et toujours sur le réseau Orange, le réseau numéro 1 selon l’Arcep, l’autorité administrative indépendante chargée de la surveillance des réseaux en France. Avec ces 130 Go, vous aurez également des appels et SMS en illimités pour contacter vos proches en France ! Un forfait avec un max de data pour seulement 13,99 € !

40 Go de données mobiles pour un forfait sans engagement

Si vous souhaitez un juste-milieu entre volume d’enveloppe web conséquent, mais prix vraiment bas, Lebara a exactement ce qu’il vous faut avec un volume de données mobiles à 40 Go pour la France, avec des appels et SMS illimités, le tout pour 7,99 € ! Un super volume de données mobiles qui semble parfait pour ne pas se soucier de la limite de ses data tout en faisant des économies !