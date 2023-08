iPhone 14 : il profite de 20 % de remise immédiate chez Amazon ! 200 € de moins pour le dernier iPhone... une affaire à ne pas manquer !

L'iPhone 14 est le modèle le plus récent parmi les smartphone Apple. Sorti à plus 1000 € il est maintenant à 200 € de moins sur Amazon ! L'iPhone 14 est, comme on pourrait s'en douter, un monstre de technologie haut de gamme. Photo, batterie, puce dernière génération, écran, rien n'est à jeter. Pour les soldes, Amazon ne gêne pas pour casser son prix à 819 €, 200 € de moins. C'est l'un des prix les plus bas que l'on peut trouver pour un iPhone 14, surtout avec un vendeur de confiance.

Fiche technique de l'iPhone 14

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: A15 Bionic Stockage :128 Go, 256 Go, 512 Go

:128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo principal : 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

L'iPhone 14 est une claque dès sa prise en main, ergonomique, rapide, puissant et beau ! Son écran OLED est magnifique, et sa puce A15 Bionic est parmi les plus sensationnelles du marché. Côté photo, on peut noter une amélioration importante par rapport à son petit frère, l'iPhone 13, car ses capteurs ont une ouverture bien plus intéressante, ce qui permet des photos de nuit à couper le souffle.

L'iPhone 14 profite de 200 € de réduction sur le dernier porte-étendard d'Apple !

Les fans d'Apple, ou même les fans de technologie en général vont être ravis avec cette promo ! L'iPhone 14 pour 200 € de moins, c'est l moment ou jamais d'en profiter. Pour ce dernier jour des soldes, Amazon propose une bien belle réduction que l'on espère voir continuer un peu plus longtemps. En plus, avec Amazon, livraison rapide et gratuite, vous n'aurez même pas le temps d'être impatient de le recevoir !