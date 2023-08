Xiaomi 12T : il est à 429€ chez ce marchand ! Un prix mini pour ce haut de gamme

Le Xiaomi 12T est en super promo sur Rakuten à 429 € ! Ce smartphone haut de gamme a tout pour séduire avec son prix relativement bas pour un téléphone haut de gamme, d'autant plus que sa fiche technique n'a rien à envier à d'autres smartphones au prix plus élevés !

Le Xiaomi 12T est un smartphone Xiaomi datant de l'année dernière. Pourquoi « T », parce qu'il s'agit de la version supérieure au Xiaomi 12 classique. Il s'agit d'un smartphone haut de gamme relativement peu cher, ce qui est d'ailleurs à l'origine de son succès. L'appareil a un écran ultra puissant, une bonne puissance, un capteur photo principal avec 108 Mpx et une très belle autonomie. Actuellement, il est à 429 € sur Rakuten, un vrai bon plan quand on sait que ce smartphone est bien souvent à plus de 500 € pour son modèle 128 Go.

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Le Xiaomi 12T est sûrement l'un des meilleur rapport qualité prix du marché avec un prix de smartphone de milieu de gamme tout en étant haut de gamme dans ses composants caractéristiques haut de gamme. Son écran Amoled HD+, avec 120 Hz de rafraîchissement est impressionnant. Et c'est sans mentionner son incroyable batterie avec charge rapide, qui arrive à 100 % en moins de 20 minutes. Ses 8Go de RAM et sa puce Dimensity 8000, ou encore son appareil photo haute performance en font également un must have.

Soldes Xiaomi 12T : Rakuten propose un très bon prix pour ce smartphone

Le Xiaomi 12T est à un super prix sur Rakuten, seulement 429 € pour smartphone habituellement à plus de 500 €, ce qui le ferait presque passer pour un téléphone milieu de gamme ! Mais nous ne nous y trompons pas, malgré ce prix, il s'agit d'un véritable bijou de technologie. En plus, avec Rakuten, la livraison est rapide et gratuite et vous gagnez 21,50 € points de réduction pour un prochain achat !