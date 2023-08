Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G : Cet excellent rapport qualité-prix est à seulement 208€ chez Amazon, saisissez cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G est un smartphone de milieu de gamme abordable sorti par Xiaomi en Mars 2023. Ce smartphone est la définition même du très bon rapport qualité-prix. Il est très polyvalent et possède une excellente fiche technique pour un prix très restreint puisqu'il est actuellement à seulement 208€ chez Amazon. Pour seulement 208€, ce smartphone possède un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces, un capteur photo de 108 Mpx et une excellente batterie de 5020 mAh, des caractéristiques que l'on trouve normalement sur des smartphones bien plus chers ! C'est le smartphone idéal pour la rentrée grâce à son prix bas et ses bonnes caractéristiques, alors foncez sur ce "choix d'Amazon" pour vous offrir cet excellent smartphone pas cher.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5020 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G impressionne par sa fiche technique et son prix bas. Son écran est de très bonne facture, ses capteurs photos promettent de beaux clichés et son autonomie est impressionnante. Sa puce n'est pas la plus puissante du marché, c'est sûr, mais il se révèle assez fluide grâce à ses 8Go de RAM.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G : 208€ chez Amazon, c'est son prix le plus bas !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est sorti à 399€ et ne bénéficie pas de la même fiche technique. Mais pour 208€ vous avez accès à un smartphone certes limité à la 4G mais possédant des caractéristiques vraiment impressionnantes pour son prix. Alors profitez vite de cette excellente promotion sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G avant qu'il ne soit trop tard !