Samsung Galaxy A54 5G : ce marchand vous le propose à 335 €, plus de 160 € de moins qu'à son lancement !

Le Samsung Galaxy A54 est un téléphone portable de la gamme acclamé des Galaxy A. Samsung propose avec cette gamme de partager ce qu'il y a de mieux dans les téléphone milieu de gamme à des prix vraiment raisonnables. Le Galaxy A54 dans son modèle 5G est polyvalent et puissant ! Avec son un écran Super AMOLED , sa puce Exynos 1380 et ses 3 capteurs photos, il est idéal pour ceux qui souhaitent posséder un bon appareil sans pour autant se ruiner ! D'autant plus que Cdiscount propose ce Galaxy A54 5G à seulement 335 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A 54 5G est conçu pour répondre aux besoins d'un large public, offrant accessibilité et polyvalence. Photos, communication, musique, vidéos, il garanti une expérience de qualité supérieure. Doté d'un superbe écran Amoled, d'une puce Exynos puissante et d'un système de caméras de 50 Mpx, cet appareil est véritablement robuste. Quand à batterie de 5000 mAh, elle lui confère une autonomie qui n'a pas à pâlir devant des hauts de gamme, permettant une utilisation pendant plus d'une journée complète.

