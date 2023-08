Samsung Galaxy Z Flip5 et Z fold5 : un financement spécial pour les acquérir en 20 fois sans frais chez Boulanger !

Les Samsung Galaxy Z Flip 5 et Samsung Galaxy Z Fold 5 sont deux smartphone haut de gamme du constructeur Samsung qui viennent de sortir il y a à peine quelques semaines. Ces deux smartphones pliants, horizontalement pour le Galaxy Fold 5, et verticalement pour le Galaxy Flip 5, proposent tout deux une puce Snapdragon 8+ Gen 2, des écrans Amoled impressionnants, et des tas d'autres fonctionnalités haut de gamme ! Proposé sur Boulanger à 1199 € pour le Z Flip 5, et 2039 € pour le Z Fold 5, vous pouvez les payer avec un financement spécial en 20 fois, et sans frais !

Fiches techniques du Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Fold 5

Le Samsung Galaxy Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Android 13 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme atypique ce qui explique l’enthousiasme suscité par sa sortie. Doté d'une belle puissance, c'est avant tout un smartphone au design pensé pour être pratique puisqu’il peut se plier et devenir facile à transporter. Déplier, son grand écran de 6,7 pouces est idéal pour le streaming, le gaming, et bien d'autres tâches !

Obtenez dès à présent le Samsung Galaxy Z Flip5 avec Boulanger

Le Samsung Galaxy Fold 5

Écran principal : Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution Fll HD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution Fll HD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 Mémoire RAM : 12 Go de RAM

: 12 Go de RAM Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To

: 256 Go, 512 Go ou 1 To Caméra arrière : Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP

: Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP Caméra frontale : 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe

: 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe Batterie : 4400 mAh, charge rapide 25W

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 a la puissance d'un ordinateur, dans votre poche. Ses écrans ont une qualité exceptionnelle, tandis que son processeur se classe parmi les plus puissants disponibles sur le marché. Son unique point faible réside probablement dans sa batterie, qui,bien que correcte, pourrait être plus spacieuse. Néanmoins, il parvient à maintenir une autonomie appréciable grâce à sa puce qui gère parfaitement la répartition de l'énergie. Les charnières en forme de gouttes d'eau constituent une remarquable amélioration par rapport aux modèles précédents, tout comme la réduction de poids du Galaxy Z Fold 5 par rapport au Z Fold 4.

Obtenez dès à présent le Samsung Galaxy Z Fold5 avec Boulanger

Les Samsung Galaxy Z Flip 5 sur Boulanger en financement spécial

Proposé à 1119 € et 2039 € les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold 5 sont en ce moment sur le site de Boulanger, et proposés avec un financement spécial très intéressant qui vous permet de les payer jusqu'en 20 fois sans frais ! Mais en plus, le marchand peut reprendre votre ancien modèle pour baisser au maximum le prix de votre achat.