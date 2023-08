Profitez jusqu’au 25 septembre de remises exceptionnelles sur de nombreux smartphones avec le Pack Premier Mobile de SFR

Pack Premier Mobile de SFR pour préparer la rentrée

Vous pensez qu'il est temps pour votre enfant d'avoir son premier smartphone pour pouvoir le joindre ? Il est vrai qu'en tant que parent, il peut être très rassurant de savoir que l'on peut rester en contact en cas de problème. SFR l'a compris, et c’est pourquoi l'opérateur lance son Pack Premier Mobile jusqu'au 25 septembre. Il s'agit d'une offre qui permet à votre enfant d'obtenir son premier téléphone pas cher dès 79 euros, en le combinant avec un forfait sans engagement proposé par l'opérateur. Ce pack permet des réductions de prix sur de nombreux modèles de smartphones de toutes les marques, et cela, jusqu’à 110 euros. Si votre enfant est intéressé par le Samsung Galaxy A34 5G à 249 euros au lieu de 400 €, un Redmi Note 12 de Xiaomi à 129 € au lieu de 200 €, ou même un Pixel 7 de Google pour aller vers du milieu de gamme, de très bons smartphones.

Un forfait sans engagement avec le Pack Premier mobile

Pour votre enfant, un forfait qui semble adapté est le forfait 100 Mo de SFR, car celui-ci propose un accès limité à Internet avec seulement 100 Mo de données mobile lorsque vous n'êtes pas chez vous connecté à votre WiFi. Ces 100 Mo sont également disponibles depuis l'Union européenne et les DOM. Côté communication, ce forfait sans engagement permet 2 heures d’appels dans le mois et des SMS illimités vers la France. Affiché à seulement 4,99 euros par mois avant de passer à 7,99 €, c'est en plus un moyen de faire de véritables économies pour accéder à un smartphones pas cher.Autre chose intéressante, il est possible de bloquer ce forfait pour ne pas faire de dépassement.