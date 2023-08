Samsung Galaxy S21 FE 5G : économisez 360 € sur ce téléphone avec des Galaxy Buds 2 offerts !

En ce moment, pour préparer la rentrée, Samsung propose la Fan Edition de son Samsug Glaxy S21 à un prix vraiment bas, 339 € que vous pouvez payer en 24 fois sans frais, et en plus avec des Galaxy Buds2 d'une valeur de 139 € habituellement !

Le Samsung Galaxy S21 FE dans sa version 5G est un modèle haut gamme de Samsung. C'est la version Fan Edition du Samsung Galaxy S21. Initialement commercialisé en 2021 au prix de 759 €, ce smartphone est actuellement proposé sur le site de Samsung à seulement 339 €, et cela inclut également les écouteurs Galaxy Buds2 d'une valeur habituelle de 139 € ! Vous pouvez en plus faire reprendre votre ancien modèle pour 60 €, tout en bénéficiant aussi de la possibilité de payer votre achat en 24 fois sans frais. Le S21 FE est équipé d'un vaste écran AMOLED de 6,4 pouces, d'une puce Snapdragon 888 performante et de capteurs photo à la pointe de la technologie.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE brille aussi bien par la puissance de traitement de sa Qualcomm Snapdragon 888, que par son écran Amoled Full HD+. Son trio de capteurs photo est également un point fort à souligner. De plus, sa batterie est puissante avec 4500 mAh, garantissant une autonomie complète sur toute une journée.

Profitez du Samsung Galaxy S21 FE 5G sur le site de Samsung

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à 339 € en 24 fois avec des écouteurs !

Le Galaxy S21 FE 5G est proposé sur le site de Samsung au prix de 339 €, accompagné des écouteurs Galaxy Buds2 d'une valeur habituelle de 139 € ! Pour une réduction supplémentaire sur votre achat, vous avez la possibilité de faire reprendre votre ancien modèle pour 60 €. De plus, vous avez la possibilité de payer en 24 mensualités dès 14,13 € par mois, sans aucun frais supplémentaire !