Payez moins cher votre forfait mobile grâce à la gamme B&You de Bouygues Telecom !

5Go pour ce forfait pas cher

Avec les offres de la gamme B&You de Bouygues Telecom, vous pouvez trouver de sforfaits particulièrement intéressant, dont notament leur forfait de base qui comprend de 5 Go de données mobiles. Voici ce que propose ce forfait

5 Go en métropole, UE et DOM

en métropole, UE et DOM Appels, SMS et MMS illimités vers la France

vers la France Accès au réseau Bouygue Telecom

Ce forfait pas cher est affiché au prix de 4,99 € seulement !

Un forfait 20 Go illimité avec B&You !

Bouygues Telecom propose un forfait avec un très bon rapport qualité prix sous la gamme B&You, offrant une formule illimitée avec 20 Go de données pour seulement 9,99 €. Cette offre inclut des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous bénéficiez d'une enveloppe de 20 Go pour l'utilisation d'Internet en métropole, ainsi que de 14 Go pour vos déplacements en Europe et dans les départements d'outre-mer. Tout cela est disponible sur le réseau incroyable de Bouygues Telecom, qui figure parmi les meilleurs en France !

130 Go pour ce forfait 5G !

Pour ceux qui cherchent parmi les forfaits 5G, eh bien la gamme B&You a ce qu'il vous faut avec sa formule proposant 130 Go pour seulement, 15,99 €. Voici les services offerts par cette très bonne formule de Bouygues Telecom :

130 Go en métropole,

en métropole, 30 Go en UE et DOM

en UE et DOM Appels, SMS et MMS illimité vers la France

vers la France Accès au réseau Bouygue Telecom

La 5G

200 Go pour un max de data !

Pour les utilisateurs ayant des besoins importants en termes d'enveloppe web, une formule baptisée la Summer Edition est également disponible, proposant 200 Go de données mobiles pour 19,99 € par mois. Cette offre donne un accès à 200 Go de données en métropole, ainsi qu'à 25 Go en Europe et dans les DOM. Toutes ces données sont accompagnées d'appels, SMS et MMS illimités.