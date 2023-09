Cet opérateur change son forfait et propose plus du double de gigas pour à peine 1 € de plus !

Réglo Mobile, l’opérateur des enseignes E.Leclerc, vient de changer son forfait 30 Go pour une formule 70 Go avec seulement 1 € de plus que son prix d’origine, c’est-à-dire 7,95 € au lieu de 6,95 € ! Nous vous disons tout.

Un nouveau forfait avec 70 Go de données mobiles chez cet opérateur MVNO

Réglo Mobile est un opérateur MVNO, c'est-à-dire Mobile Virtual Network Operator, ou encore en français, opérateur de réseau mobile virtuel. Cela veut simplement dire que les antennes-relais utilisées par cette enseigne sont celles d'un autre opérateur. En France seul quatre opérateurs possèdent leur propre réseau : Orange, Bouygues Telecom, Free et l'opérateur avec qui Réglo Mobile est en partenariat, SFR. Avec la rentrée, Réglo Mobile vient de changer l'un de ses forfaits pas chers en le faisant évoluer de 30 Go à 6,95 € pour 70 Go à 7,95 €... Plus du double de gigas pour à peine un euro de plus. Ce forfait en 4G propose également de disposer jusqu'à 8 Go lorsque vous êtes en voyage au sein des DOM et de l'Europe. Et en ce qui concerne vos appels, SMS et MMS, ils sont illimités vers la France, même depuis les départements d'Outre-Mer et l'Europe. Un forfait au rapport qualité prix vraiment impressionnant.

Réglo Mobile propose un forfait pas cher avec 10 Go

Réglo Mobile est l'opérateur des centres E.Leclerc, une bonne nouvelle, car leur SAV est particulièrement accessible dans les très nombreux centre commerciaux de la marque pour vous faire conseiller. Parmi les nombreuses formules que Réglo propose, celle avec 10 Go à 4,95 € semble particulièrement indiquée pour faire des économies pour la rentrée. Avec celui-ci, vous profitez d'appels, SMS et MMS illimités le tout sans engagement avec également 5 Go par mois en UE et dans les DOM lorsque vous partez en vacances. Un forfait idéal pour vos enfants par exemple.