Sony Xperia 5 V, plus performant et des photos plus belles encore

La marque Sony vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone Premium, le Xperia 5 V. Doté d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, il est nettement plus performant que le précédent et promet également des photos plus réussies grâce à un capteur principal de 48 mégapixels et un traitement d’image poussé. En voici tous les détails.

Après avoir révélé le Xperia 1 V, modèle haut de gamme et le Xperia 10 V (dont vous pouvez lire notre test complet), pour l’entrée de gamme, Sony dévoile le Xperia 5 V, modèle Premium. Ce nouveau smartphone profite du dernier capteur photo de Sony, leader dans ce secteur, Exmor T for Mobile. Concrètement, il s’agit d’un module de 48 mégapixels stabilisé optiquement ouvrant à f/1.9 pour une équivalence à 24 mm. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels alors que le précédent, le Sony Xperia 5 IV embarquait deux capteurs de 12 mégapixels stabilités optiquement. Pour les selfies, le smartphone est équipé d’un capteur de 12 mégapixels capable de gérer les images HDR, comme le précédent.

D’après Sony, le mode Bokeh a été « fortement amélioré » par rapport au précédent modèle étant donné qu’il profite d’une technologie d’intelligence artificielle pour rapprocher la qualité des portraits de celle des appareils photo à objectifs interchangeables. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD. L’appareil profite d’une nouvelle application Video Creator qui permet de monter facilement une vidéo avec tous les outils de création possibles dont des filtres. Pour la captation de la voix, le Xperia 5 V est doté d’un microphone dédié permettant de mettre en avant les paroles des personnes. Toujours pour la photo, dans l’application, le mode Photographie Pro, Sony a prévu une nouvelle fonction d’accessibilité pour les personnes ayant des déficiences visuelles. En effet, celle-ci lit un son permettant de savoir si l’écran est bien à l’horizontale.

Une meilleure efficacité de la batterie et une puce haut de gamme

Pour fonctionner, le Sony Xperia 5 V embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 30 watts. Ce n’est pas exceptionnel comme puissance de charge supportée mais c’est toujours cela de pris. Officiellement, la marque annonce qu’elle peut gagner 50% en 30 minutes. En outre, l’appareil propose la charge sans fil, très pratique ainsi que la charge inversée, pour recharger des petits appareils, sur son dos. Sony annonce une augmentation de l’efficacité de la batterie, certainement en rapport avec le chipset intégré. En effet, il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui est, à l’heure de l’écriture de ces lignes, le Soc l’un des Soc les plus puissants pour les mobiles sous Android, mis à part, les puces overclockées.

Un écran très bien protégé et un maximum de connectivité

Le Sony Xperia 5 V est équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces au format 21/9, cher à la marque. Il affiche une définition de 1080x2520 pixels avec une fréquence de rafraîchissement dynamique de 120 Hz au maximum. L’écran est protégé contre les chocs et les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, soit le plus haut niveau de protection proposé actuellement. Le mobile est compatible 5G et Wi-Fi 6E. Il supporte la technologie NFC et propose, comme tous les autres smartphones Sony, d’un port audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte sur le bouton de mise en veille pour déverrouiller l’appareil. Ce dernier est certifié IP68 et peut donc être totalement immergé sous l’eau et peut également résister à la poussière.

Le smartphone est décliné en noir, bleu ou blanc. Le Sony Xperia 5 V sera disponible à partir du 29 septembre pour un prix de 999 €.