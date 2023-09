Ne manquez pas les meilleurs forfaits 80 Go de cette rentrée dès 8,99 € !

Retrouvez en ce moment les meilleurs forfaits avec une enveloppe web de 80 Go, de quoi vous faire plaisir chaque mois, et le tout à petit prix ! NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscout Mobile, RED by SFR, ou encore Coriolis, chacun propose sa version !

80 Go chez Auchan Télécom sans engagement

Auchan Télécom propose un forfait avec 80 Go de données, disponible exclusivement en ligne et sans engagement. En vacances, vous bénéficiez de 13 Go de données pour une utilisation en Union européenne et dans les DOM. Cette offre comprend aussi des appels, SMS et MMS illimités, le tout au prix avantageux de seulement 9,99 €, ce qui vous permet de préparer la rentrée en toute tranquillité tout en réalisant des économies.

Un forfait chez Coriolis au plus petit prix

Coriolis propose également sa vision du forfait 80 Go en proposant le tarif le plus bas de notre liste avec 8,99 € seulement. En plus de cela, vos appels, SMS et MMS sont illimités, et vous obtenez un volume de données mobiles de 10 Go en UE, DOM et COM.

RED by SFR a également un forfait 80 Go

RED by SFR propose également un forfait avec 80 Go en France métropolitaine. Lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et dans les départements d'Outre-Mer, vous bénéficiez de 16 Go de données utilisables.Le coût total de ce forfait n'est que de 11,99 € par mois, et il comprend bien sûr des appels, SMS et MMS illimités vers la France.

Un forfait 80 Go chez Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile propose sur le réseau Bouygues Telecom un forfait avec 80 Go, comprenant des appels, SMS et MMS illimités, le tout pour 9,99 €. En plus, en UE et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 10 Go ! Et en ce moment, la carte SIM est à 1 € seulement.

Un forfait illimité chez NRJ Mobile

De son côté, NRJ Mobile propose à son tour un forfait avec 80 Go de données mobiles pour votre enveloppe web que vous pouvez utiliser en métropole française. Une formule convaincante avec des appels, SMS et MMS illimité vers la France, ainsi que 13 Go de data Internet lorsque vous partez en vacances au sein de l'Union européenne ou des départements d'Outre-Mer !