Quel forfait mobile avec 100 Go se procurer en ce moment pour moins de 10 € ?

Un forfait sur le réseau Orange avec 100 Go pour moins de 10 € ?

Eh oui, ça existe ! Lebara est un opérateur MVNO qui propose un forfait pas cher avec 100 Go pour moins de 10 €, 9,99 € pour être précis. L’avantage de cet opérateur est qu’il est en partenariat avec Orange, vous permettant d’utiliser vos forfaits sur leur réseau, et ça, c’est une bonne chose, car il s’agit du réseau numéro 1 en France. Avec des appels et SMS illimités, vous n’avez plus aucune contrainte pour contacter vos proches. Certes, il n’y a pas de MMS, cependant, avec 100 Go, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée de votre choix pour en envoyer, presque sans limite. En ce moment, le premier mois Lebara vous donne 1 Go supplémentaire pour vous accueillir, et en plus la carte SIM est gratuite.

Un forfait Réglo Mobile vraiment pas cher

Réglo Mobile propose le forfait le moins cher de notre liste avec 100 Go pour 9,95 € ! Réglo est l’opérateur des centres E.Leclerc, ce qui est déjà un avantage en soit puisque qu’il devient facile de vous procurer des conseils en cas de besoins en allant à l’un des centres près de chez vous. Cette offre vous donne donc 100 Go, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France.

Prixtel propose un forfait neutre en Co2 et ajustable

De son côté, Prixtel propose un forfait appelé le Grand. Celui-ci a deux particularités majeures qui le différencient des autres forfaits mobiles sans engagement de notre liste, premièrement, il est neutre en Co2, et secondement, il s’agit d’un forfait ajustable. Cela veut dire que le prix de votre forfait varie en fonction du nombre de gigas que vous utilisez chaque mois. Pour déterminer ce prix, plusieurs paliers fixes peuvent être ou non franchies. Vous pouvez ainsi utiliser jusqu’à 100 Go et ne payer que 9,99 € ; entre 100 Go et 130 Go vous payez 12,99 € et entre 130 et 160 Go, 15,99 €. En plus de cela, cette formule vous donne accès à 15 Go d’enveloppe web en UE et dans les DOM ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

Le Neuf, un forfait sans engagement idéal pour l’International

Le Neuf est un forfait de Syma, un opérateur MVNO qui est spécialisé notamment dans des formules pour l’international. Avec ses 100 Go à 9,99 €, il propose également 10 Go de données mobiles pour votre enveloppe web à utiliser en UE et dans les DOM. Autres avantages qui le distinguent de ses concurrents, il vous donne des appels vers les fixes de 100 destinations, ainsi que les mobiles européens, depuis la France. En plus de cela, vos appels, SMS et MMS sont illimités.