Samsung réfléchirait à un smartphone pliant abordable, il pourrait s’agir du Galaxy Z FE

Le monde des smartphones pliables est en constante évolution, avec de nombreuses marques telles qu’OPPO, Motorola, Google, Huawei, Vivo et Xiaomi qui ont rejoint la course au cours de la dernière année. Cependant, les pliables Galaxy Z de Samsung ont déjà solidifié leur position en tant que leaders du segment du marché des téléphones pliables. Malgré leur popularité, Samsung se prépare à relever le défi de la concurrence croissante en envisageant de lancer des versions Fan Edition (FE) de ses téléphones pliables.

Le mois dernier, Samsung a dévoilé les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 de dernière génération sur les marchés mondiaux. Ces deux appareils ont suscité un grand intérêt, mais ils sont également plus chers que leurs prédécesseurs. Cependant, la véritable surprise pourrait venir des projets du géant sud-coréen pour les futurs pliables. Selon les informations fournies par le pronostiqueur Revegnus, Samsung envisage sérieusement de proposer une version FE du Galaxy Z Fold ou du Z Flip. Les variantes FE sont généralement des versions plus abordables des modèles phares, avec des fonctionnalités et des spécifications légèrement réduites. Cela pourrait offrir une option plus accessible pour les amateurs de téléphones pliables qui cherchent à profiter de la technologie pliante sans casser leur tirelire. Cela fait aussi penser à Motorola qui, avec le Razr 40 et le Razr 40 Ultra, a réussi à créer une gamme de mobiles pliants.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy Z FE ?

Bien que les spécifications exactes des téléphones pliables FE ne soient pas encore dévoilées, les modèles FE précédents de la série Galaxy S et de la tablette Tab S7 de Samsung ont montré que même les versions FE peuvent offrir des performances de type phare malgré des compromis sur certaines caractéristiques. Cependant, il y a un hic : ceux qui attendent avec impatience le téléphone pliable Galaxy Z FE devront faire preuve de patience. En effet, selon la même source, il semblerait que ce modèle ne serait lancé qu’après l'arrivée des Galaxy Z Fold6 et Flip6 de prochaine génération, prévus probablement dans la seconde moitié de 2024.

En attendant, les amateurs de smartphones Samsung peuvent également se préparer à l’arrivée du Samsung Galaxy S23 FE, qui devrait être lancé prochainement. Cette stratégie de lancement régulier d’appareils de marque FE chaque année permet à Samsung de proposer des options plus abordables tout en continuant d’innover dans le domaine des téléphones pliables. Alors que la concurrence dans le secteur des téléphones pliables s’intensifie, il est clair que Samsung cherche à maintenir sa position dominante en offrant une gamme diversifiée d’appareils répondant aux besoins de différents segments de marché. Reste à voir comment les futurs téléphones pliables FE de Samsung seront accueillis par les consommateurs et si son prix est vraiment accessible.