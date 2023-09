Honor Magic5 Pro : vente flash aujourd'hui seulement sur cet appareil très haut de gamme qui baisse de 340 € !

Le Honor Magic5 Pro est un smartphone haut de gamme lancé sur le marché par Honor en 2023, il y a peu de temps. Il s'agit du modèle de référence de la marque, son appareil porte étendard qui propose parmi les technologies et composants les plus aboutis, à la fois de la marque, mais aussi du marché ! Puce, écran, Ram, appareil photo, stockage, batterie, le Honor Magic5 Pro est extrêmement impressionnant. Il s'agit d'un véritable produit de luxe. En ce moment, et seulement pour aujourd'hui, le 14 septembre, Cdiscount propose une vente flash à 859 €. En sachant que Honor le propose à 1199 € sur son site, cela fait 340 € de réduction ! Une offre très alléchante pour tous les fans de technologies avancées.

Fiche technique du Honor Magic5 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive : 12 Go, extensibles

: 12 Go, extensibles Stockage interne : 512 Go, non extensibles

: 512 Go, non extensibles Capteur photo principal : Triple capteurs 50+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 50+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 12 mégapixels + capteur 3D

: 12 mégapixels + capteur 3D Batterie : 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts

: 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic UI 7.1

La fiche technique du Honor Magic5 Pro n'est pas seulement complète et polyvalente, elle est surtout impressionnante. Loin de se spécialiser dans un seul domaine, ce haut de gamme semble vouloir se spécialisé dans tous les domaines à la fois, et ça fonctionne ! Avec ses trois capteurs photos de chacun 50 Mpx il possède un appareil photo parmi les plus avancé de sa génération ; il embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante actuellement ; 12 Go de RAM ce qui est extrêmement rare ; une batterie 5100 mAh qui réussit à faire tourner le tout, et c'est sans compter sur son imposant écran Amoled de 6,81 pouces plus grand qu'une Nintendo Switch !

Honor Magic5 Pro : vente flash pour un jour seulement sur Cdiscount

Le Honor Magic5 Pro est pour aujourd'hui seulement (le 14 septembre 2023) à 859 € sur Cdiscount au lieu des 1199 € proposé directement par Honor ! Un prix véritablement intéressant, d'autant plus que Cdiscount Mobile vous donne une garantie légale de 2 ans avec votre appareil et que la livraison est gratuite.