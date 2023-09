Duel de forfaits pas chers avec 20Go, appels et SMS illimités à 5.99€, lequel choisir Lebara Mobile ou Lyca Mobile ?

Les forfaits illimités 20Go à 5,99€

Les opérateurs de réseaux mobiles Lebara et Lyca Mobile proposent en ce moment un forfait mobile avec 20Go d'internet et l'illimité pour les appels et SMS en France métropolitaine au prix préférentiel de 5,99€ par mois* ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à débourser.

Ces offres promotionnelles sont destinées aux nouveaux abonnés et laissent la possibilité de conserver son numéro de téléphone. La carte SIM est offerte quel que soit le forfait que vous choisirez.

Le forfait 20Go de Lebara s'appuie sur le réseau Orange tandis que le forfait de Lyca Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom. Vous pouvez ainsi sélectionner l'offre mobile avec le réseau qui couvre le mieux votre zone d'habitation.

*Notez que le forfait de Lyca Mobile est renouvelé tous les 30 jours

Quel forfait 20Go choisir ?

Pour vous aider dans votre choix, voici quelques critères que nous avons sélectionnés :

Le prix et la data : le tarif est identique, 5,99€/mois (5,99€/30 jours pour l'offre Lyca Mobile), comme l'enveloppe data de 20Go prévue pour votre navigation web en France métropolitaine.

La data à l'étranger : seule l'offre de Lyca Mobile permet de se connecter depuis les pays européens, et ce, à hauteur de 5,55Go.

Les communications : les appels et SMS sont illimités en France métropolitaine. Les MMS ne figurent pas parmi les garanties incluses par ces deux offres mobiles.

Les petits plus : le forfait Lyca Mobile inclut la 5G, sans supplément / 1Go est offert le premier mois d'abonnement avec le forfait Lebara.

JE PROFITE DU FORFAIT LEBARA MOBILE

JE PROFITE DU FORFAIT LYCA MOBILE