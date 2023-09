Le prochain smartphone Sony Xperia 1 VI pressenti avec un vrai zoom 6x et le Snapdragon 8 Gen 3 à bord

Sony, le géant japonais de l'électronique, a suscité l'attention en mai de cette année en dévoilant son smartphone phare, le Xperia 1 V, doté de caractéristiques de pointe, notamment le dernier capteur d'appareil photo Exmor T et le puissant SoC Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, les dernières rumeurs suggèrent que la société se prépare déjà à lancer un successeur, probablement nommé Xperia 1 VI, en début d'année 2024, avec des améliorations notables en matière de photographie.

Selon les informations qui circulent et qui sont à prendre avec beaucoup de prudence, car émanant d’un site Reddit, Sony devrait dévoiler ce nouveau smartphone au salon MWC de Barcelone en 2024. Le Xperia 1 VI pourrait être alimenté par le tout nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3, le même SoC qui équipera les flagships Galaxy S24 Ultra de Samsung et Xiaomi 14 Pro, par exemple. Cependant, les détails sur les spécifications exactes de cet appareil restent rares.



Sony Xperia 1 V

Un téléobjectif pour un zoom optique 6x à bord ?

Une des rumeurs les plus intéressantes concerne la caméra du Xperia 1 VI. On prétend que l'appareil photo sera équipé d'un téléobjectif offrant un zoom optique 6x, ce qui permettrait au smartphone de zoomer jusqu'à environ 140 mm. Comparativement, le modèle précédent, le Xperia 1 V, disposait d'un zoom 5x capable de zoomer entre 85 et 125 mm, avec une résolution de 12 mégapixels. De plus, le Xperia 1 VI devrait inclure la technologie Clear Image Zoom de Sony, ce qui promet d'améliorer encore les performances photographiques de l'appareil. Malheureusement, aucune information supplémentaire n'est disponible à ce stade concernant les capacités de la nouvelle caméra.

En ce qui concerne les autres spécifications du téléphone, il semblerait que le Xperia 1 VI soit alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, rejoignant ainsi la série d'appareils haut de gamme prévue pour l'année prochaine. Pour l'instant, les détails sur le design et les caractéristiques complètes du Xperia 1 VI restent un mystère.

En attendant, il est intéressant de noter que le Xperia 1 V, le prédécesseur potentiel du Xperia 1 VI, arbore un écran OLED de 6,5 pouces avec une définition de 1644 x 3840 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il est animé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. La configuration de l'appareil photo du Xperia 1 V comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, et une caméra frontale de 12 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. L'appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 30 watts.

Il reste encore plusieurs mois avant le prochain salon MWC de Barcelone et il ne fait aucun doute que d’autres rumeurs au sujet de ce modèle arriveront à nous d’ici là. Comptez sur nous pour relayer les plus sérieuses.